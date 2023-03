Ribera, sobre las condiciones del bono social térmico: "Está claro que esto hay que corregirlo"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha confirmado este jueves que es necesario hacer cambios en el acceso al bono social térmico, tras el escándalo de políticos de la Comunidad de Madrid que están beneficiándose de sus ayudas. Hay que ajustarse para que el dinero llegue a quien más lo necesita, concluye. En una entrevista en la Cadena SER, ha sido contundente: "Está claro que esto hay que corregirlo".

Preguntada por el periodista José Luis Sastre sobre si se hubieran mantenido las condiciones si no hubiera saltado el caso del popular Enrique Ossorio, vicepresidente madrileño (y los que han venido detrás, del número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la líder de Más Madrid, Mónica García), Ribera indica: "A tres meses de las elecciones, está claro que esto hay que corregirlo, y hubiera estado claro hubiéramos estado en el momento del mandato de Gobierno en el que hubiéramos estado. Es una cosa muy llamativa", indica.

Ante el argumento de Ossorio de que es una ayuda que no hace daño a otras personas, la ministra no lo ve así, sí destaca que hay menoscabo. "No es cierto que no afecte a los demás, se paga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo distribuyen las comunidades autónomas (...). Lo pagamos entre todos los consumidores. Por eso, queremos proteger a esos más de tres millones y medio de consumidores vulnerables, de los que sólo una pequeña parte son familias numerosas, y de los que dentro de las familias numerosas, yo estoy convencida, cuando lo solicitan es porque lo necesitan".

Por eso, entiende que es "razonable" mantener un criterio por el que aquellos hogares donde hay más personas que conviven puedan beneficiarse de un descuento en la factura. El apoyo a quien lo necesita, es "irrenunciable", dijo ayer en Twitter.

Al conocerse el caso de Ossorio, Ribera lanzó un duro mensaje en sus redes sociales contra el popular, en el que decía: "Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos". Luego, se supo que había políticos como García, de otro color, que habían incurrido en algo parecido. Para la responsable de la Energía española, hay que diferenciar. "A Mónica García le honra haber pedido disculpas. Lo doloroso es el hecho de que este señor (Ossorio) no ve a pobres, pero se considera vulnerable", indica en su entrevista. Lamenta que elimine el impuesto de patrimonio, solicite reducciones fiscales y luego beque a familias con más de 100.000 euros de ingresos.

"No ha dolido tanto o solo el saber que no había límite de renta para familias numerosas como saber que uno de los diputados con mayores ingresos declarados en la Comunidad de Madrid y una persona que es activista de un desajuste y un incremento de la desigualdad muy importante (...) presuma de que va a seguir acogiéndose a todo lo que pueda con respecto a la política de gasto social del Gobierno", añade.

Ribera remarca que "hay una evidencia que ha saltado a la vista de todos", que es que hay personas que "se están aprovechando de las políticas sociales" y por eso hay que mejorar los términos.