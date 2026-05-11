Confirmado: paracaidistas británicos saltan por primera vez en la historia para asistir un caso médico, un sospechoso de hantavirus en la isla más remota del mundo

El pasado viernes, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que un ciudadano británico había desembarcado del crucero MV Hondius en la isla de Tristán da Cunha (donde reside) con un presunto caso de hantavirus.

La isla, ubicada en el Atlántico Sur, es la más remota del mundo, ya que en todo el planeta es la más alejada de cualquier otro lugar habitado. Además, no cuenta con pista de aterrizaje para aviones, por lo que el único medio de transporte a través del que se puede acceder a la isla es el barco.

Tristán da Cunha forma parte del territorio británico. Por ese motivo, la Real Fuerza Aérea Británica ha llevado a cabo una histórica misión con paracaidistas para asistir el presunto caso de hantavirus de ese ciudadano que viajó a bordo del MV Hondius.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha destacado que ha sido la primera vez en la historia en la que se ha lanzado en paracaídas a personal médico para prestar ayuda humanitaria.

En concreto, han llegado a la isla de Tristán da Cucha en paracaídas seis paracaidistas, un asesor de la Real Fuerza Aérea Británica y una enfermera del ejército perteneciente a la 16ª Brigada de Asalto Aéreo. Además, también se han lanzado suministros de oxígeno y ayuda médica.

"El paciente estaba conectado a oxígeno y se estaba agotando el suministro"

Respecto a la importancia de la misión, el general de brigada Ed Cartwright, comandante de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, ha explicado, en declaraciones a Sky News, que "el paciente estaba conectado a oxígeno y se estaba agotando el suministro, por lo que teníamos muy pocas opciones".

Desde el punto de vista técnico, Cartwright ha destacado que el salto no ha sido nada sencillo, ya que los vientos eran muy fuertes. "Han salido del avión, han tenido que girar directamente contra el viento para evitar que la corriente los empujara más allá de la isla y hacia el Atlántico, y luego han tenido un descenso muy difícil a través de las nubes hasta la zona de aterrizaje, que era un campo de golf cubierto de rocas", ha precisado el general de brigada.