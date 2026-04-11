Confirmado por la psicología: la gente que desea jubilarse no odiaba su trabajo o su carrera, solo tenía claras sus prioridades

Muchas personas perciben la jubilación con anhelo, ya que consideran que es la etapa perfecta de la vida para por fin descansar del mundo laboral tras años currando. En este orden de ideas, es muy común que la gente piense que quienes disfrutan menos de sus ocupaciones gozarán con mayor plenitud de su retiro profesional.

Sin embargo, un artículo recientemente publicado por el medio australiano The Expert Editor desmonta por completo dicha teoría y afirma que, según un estudio psicológico, la cuestión recae en las prioridades de cada individuo a lo largo de la vida.

Un grupo de investigadores asocia la jubilación con la creación de una nueva identidad. “La jubilación es un proceso psicosocial de transición de identidad y búsqueda de significado que se desencadena por los acontecimientos relacionados con la jubilación", afirma.

El trabajo no define a las personas

Para evitar que dicha transición resulte compleja, es fundamental tener claridad respecto a la separación entre el ámbito personal y el profesional.

“¿A qué te dedicas?” es una pregunta que realizamos y respondemos frecuentemente en nuestro diario vivir, ya sea en una fiesta, reunión, cena, etc. Al enfrentarse a esta inquietud, la gran mayoría de personas responden nombrando su profesión, por ejemplo, “Soy profesor”. “Soy ingeniero”. “Soy gerente”.

No obstante, hay una gran diferencia entre hacer y ser; tener esa distinción es clave, así lo manifiesta un profesional de la salud. “La jubilación es una etapa importante de nuestra vida, y debemos prepararnos para ella con honestidad y competencia”, sostiene el psiquiatra Ahron Friedberg.

Así mismo, es relevante mencionar que tener algún tipo de afición o hobby ayuda a tener un retiro profesional satisfactorio. “Quienes disfrutan de la jubilación no esperaron hasta su último día de trabajo para descubrirlo. Al jubilarse, no perdieron su identidad; por fin tuvieron tiempo para explorarla en profundidad”, expone el medio.

“El secreto para disfrutar de la jubilación no reside en odiar o amar el trabajo, sino en comprender que la carrera profesional, por muy gratificante que haya sido, siempre fue solo un capítulo de la historia, no el libro entero”, concluye el mismo.