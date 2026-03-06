Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Robin, psicólogo, señala que la parte más complicada de la jubilación no es la soledad: "Simplemente eres... tú"
Salud
Salud

Robin, psicólogo, señala que la parte más complicada de la jubilación no es la soledad: "Simplemente eres... tú"

Un cambio que puede traer consigo toda una crisis de identidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer mayor preocupada sentada en la cama con la cabeza agachada
Una mujer jubilada preocupada sentada en la cama con la cabeza agachada.Getty Images

Entrar en la jubilación suele imaginarse como ese momento largamente esperado en el que el despertador deja de mandar y el tiempo vuelve a pertenecernos. Sin embargo, más allá del descanso merecido, muchas personas descubren que esta etapa también trae consigo un torbellino inesperado de dudas, inseguridades y replanteamientos personales. Lo que parecía un retiro soñado puede convertirse en uno de los cambios más exigentes a nivel emocional.

Y es que, con el paso de los meses, muchos se dan cuenta de que lo más duro de la jubilación no es simplemente quedarse solo o tener demasiado tiempo libre. Lo verdaderamente desconcertante es perder el papel que durante décadas les dio identidad y propósito. De repente, sin ese rol laboral que funcionaba como carta de presentación ante el mundo, toca enfrentarse a una pregunta mucho más íntima: ¿quién soy ahora?

Preguntar "¿a qué te dedicas?" es, en realidad, una manera rápida de definir quiénes somos y situarnos socialmente. La jubilación borra ese atajo: ya no eres “el director de…” o “la jefa de…”, y con la pérdida del rol profesional se desactiva también un ecosistema de interacciones y reconocimientos sociales. El resultado puede ser una crisis de identidad que para muchos resulta más desorientadora que la soledad en sí.

Un jubilado, con las manos en la cara, representando lamentación o preocupación
  Un jubilado, con las manos en la cara, representando lamentación o preocupaciónGetty Images

Elegir bien las amistades

El psicólogo evolutivo Robin Dunbar, conocido por sus investigaciones sobre las relaciones humanas, subraya además que muchas de las amistades que creemos sólidas en realidad se sostienen por la proximidad y la rutina. El contacto diario en el trabajo mantiene vivos esos vínculos y, cuando esa frecuencia desaparece, la relación tiende a debilitarse de forma natural, según recoge en uno de sus estudios. La jubilación, por tanto, pone a prueba la red social que creíamos firme y obliga a distinguir entre compañeros de trabajo y amigos elegidos.

La investigación sobre la amistad muestra que tres ingredientes (proximidad, repetición y la vulnerabilidad no planificada) son esenciales para que una relación pase de conocida a verdadera amistad. En el entorno laboral esos ingredientes suelen darse de forma natural: la interacción diaria, las charlas en la cocina, los proyectos compartidos. Cuando cesa el contacto cotidiano, muchas de esas "amistades del día a día" pierden fuerza.

La jubilación, según explica Robin Dunbar, también confronta a las personas con una realidad más profunda: “Simplemente eres… tú”. Sin el rol profesional que durante años definió su identidad, desaparecen las etiquetas que daban sentido a las interacciones diarias y a la propia autoestima. Los estudios señalan que, en promedio, los hombres tienden a vincular más su sentido de valía al rol profesional, por lo que la retirada del mercado laboral suele golpear con mayor fuerza su identidad.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Por ello, para afrontar la jubilación con serenidad los expertos recomiendan seguir unos pasos sencillos: adelantarse al cambio, identificar qué relaciones merecen la pena y dedicar tiempo a ellas, y abrirse a nuevas redes que no dependan de la proximidad física. Cambiar la narrativa interna, de “ya no soy lo que hacía” a “todavía puedo ser esto y aquello”, ayuda a reconstruir una identidad más rica y flexible.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos