Conmoción en Irlanda por la apertura de una fosa con 800 cuerpos de bebés en un albergue religioso

No hay registros de entierro. No hay lápidas. No hay monumentos conmemorativos. Nada hasta 2014, cuando una historiadora aficionada descubrió evidencias de una fosa común, posiblemente en un antiguo tanque de aguas residuales, que se cree que contiene cientos de bebés, casi 800, en Tuam, Condado de Galway, en el oeste de Irlanda.

Ahora, los investigadores han trasladado sus excavadoras a la anodina parcela de césped junto a un parque infantil en una urbanización del pueblo. La excavación, que se prevé que dure dos años, comenzará el lunes. En esta zona se encontraba antiguamente el hogar de niños St. Mary, una institución dirigida por la iglesia que albergó a miles de mujeres y niños entre 1925 y 1961. Más de 10 años después del descubrimiento de una fosa común donde están enterrados 796 bebés y niños en el sitio de un antiguo albergue religioso en Irlanda, es hora de realizar las primeras exhumaciones, un proceso que conmociona a todo el país.

La historiadora irlandesa Catherine Corless, tras las primeras pistas, logró probar que varios menores, desde recién nacidos hasta niños de nueve años, murieron en el albergue Santa María del Buen Socorro de Tuam, a unos 200 kilómetros al oeste de Dublín. Así dio con la fosa de la infamia, con mucha resistencia por parte de las autoridades.

Aunque esta institución para mujeres embarazadas no casadas y sus niños fue destruida en 1972, la fosa séptica quedó intacta. Restos humanos de bebés ya fueron descubiertos en este sitio en las primeras búsquedas realizadas entre 2016 y 2017. Pero el trabajo encarnizado de Catherine Corless facilitó la apertura de una comisión de investigación nacional sobre el maltrato infligido en esos hogares a madres y niños.

En sus conclusiones, entregadas en 2021, la comisión destacó niveles de mortalidad infantil "alarmantes" en esas instituciones, donde 9.000 niños murieron, según indicó. En total, 56.000 mujeres solteras y 57.000 niños pasaron por 18 hogares de ese tipo en Irlanda entre 1922 y 1998. Según los registros de defunción, Patrick Derrane fue el primer bebé que falleció en St. Mary's, en 1925, a los cinco meses. Mary Carty, de la misma edad, fue la última en 1960, informa la BBC. Se sabe que en los 35 años que transcurrieron entre sus muertes, otros casi 800 bebés y niños pequeños murieron allí, y se cree que están enterrados en lo que el ex Taoiseach (primer ministro irlandés) Enda Kenny denominó una "cámara de los horrores" .

"Cuando comencé este proyecto, nadie me quería escuchar (…) suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó", contó la historiadora, de 71 años, a la agencia AFP.

En ese tiempo, las mujeres embarazadas por fuera del matrimonio eran encerradas en ese sitio bajo petición del Estado irlandés y la poderosa Iglesia Católica, que administraban el complejo de manera conjunta.

Daban a luz antes de ser separadas de sus hijos, con frecuencia dados en adopción. Rechazadas por sus familias y separadas de sus hijos después de dar a luz, muchas de ellas nunca supieron lo que pasó con sus bebés.

PJ Haverty, hoy un anciano, pasó los primeros seis años de su vida en el lugar que él llama prisión, pero se considera uno de los afortunados. "Salí de allí", explica a la cadena pública británica. Recuerda cómo los "niños del hogar", como se les conocía, eran rechazados en la escuela. "Tuvimos que llegar 10 minutos tarde y salir 10 minutos antes, porque no querían que habláramos con los otros niños", señala. "Incluso durante el recreo en la escuela no se nos permitía jugar con ellos; estábamos acordonados. Eras basura de la calle".

Con la exhumación ahora prevista, se espera aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.