Cualquiera puede fabricar el fertilizante casero que hará que tus plantas crezcan a gran velocidad

Una mujer sonriente planta plantas sentada con las piernas cruzadas junto a macetas. Una joven viste ropa informal. Está en la sala de estar de su casa.

Para que tus flores se desarrollen de forma correcta, la fertilización es clave. Los jardineros y amantes de las plantas, tanto de interior como de jardín, coinciden en que el abono casero es la mejor opción para mantenerlas saludables y radiantes. Según los expertos, un aderezo natural a base de levadura es uno de los más efectivos.

Y es que, la levadura contiene fitohormonas, vitaminas B y hormonas vegetales, que favorecen la división celular y estimulan el crecimiento de las plantas, lo que favorece la salud de las plantas.

Cómo preparar este aderezo casero:

Ingredientes:

10 gramos de levadura fresca

1 litro de agua tibia

1 cucharadita de azúcar

Disuelve la levadura en el agua tibia, agrega el azúcar y mezcla bien. Deja reposar la mezcla durante al menos dos horas.

¿Con qué frecuencia usarlo?

Durante la primavera y el verano, riega tus flores con este aderezo una vez cada diez días. En invierno, puedes reducir la frecuencia a dos veces al mes. Además del aderezo con levadura, existen otros fertilizantes naturales que puedes preparar en casa.

Por ejemplo, el té de cáscaras de plátano, rico en potasio, ayuda a fortalecer las raíces y promover la floración. También puedes usar el café molido, que aporta nitrógeno, ideal para plantas que requieren este nutriente. Otro truco es el agua de cocción de pasta o arroz, que contiene almidón y minerales que nutren el suelo.