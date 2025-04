Un sevillano dice lo que NO tiene que hacer la gente durante las procesiones de Semana Santa

El popular usuario sevillano @alesantello ha hecho un vídeo a sus más de 60.000 seguidores que tiene en esta red social para recordarles que, de cara a la Semana Santa y a las procesiones, no hay que tocar los pasos.

"Los pasos no se tocan, te pongas como te pongas no te pongas", ha afirmado, antes de proceder a explicar el motivo, que no es otro que el desgaste que se produce en el material y el dinero que cuesta restaurarlo.

"Si tú eres de una hermandad sabrás cuánto les cuesta hacer un repaso de oro de vez en cuando a los pasos porque de tocarlo la gente eso se gasta. La gente dice que eso no se gasta, que es un tratamiento que se le da y no se quita, pero los pasos se restaurante de vez en cuando porque la gente toca lo que no debe", ha afirmado.

El creador de contenido ha sentenciado que ese gesto de querer tocarlo es "puro egoísmo y no devoción". "Los pasos no están para tocarlos y porque los toques no te va a venir la inspiración divina por mucho que te pongas de frente, de lado o de perfil", ha justificado.

Además, ha señalado que cuando llueve todavía es peor: "Si está el oro mojado hay un alto porcentaje de que pases tu manita y te lleves el oro o la plata que hay ahí. Y no es porque lo pase uno concreto, es porque lo toca mucha gente y cuando acabe eso imagínate como queda el oro".

"Así que la manita en los bolsillos y a mirar para arriba", ha rematado el usuario de forma tajante.

