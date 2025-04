Enseña a su suegra, de EEUU, cómo es la semana santa en España y la reacción de ella levanta ampollas entre algunos

La reacción que dos estadounidenses han tenido al ver algunas de las procesiones de semana santa de España está provocando una multitud de reacciones y levantando ampollas entre muchos.

El vídeo lo ha subido la usuaria de TikTok @noemihopper y en él muestra a su pareja y a su suegra, ambos estadounidenses, reaccionando a algunas tradiciones de semana santa en España.

Ambos dicen que no tienen ni idea de qué se hace aquí en estas fechas y, cuando ella les pregunta qué se imaginan, ellos no pueden ir más desencaminados. "Búsqueda de huevos de Pascua", dice él. "¿Tal vez en cordero bebé cocinándose a fuego abierto?", propone ella.

La usuaria les muestra entonces una procesión. "Esta es mi calle ahora mismo", les explica. Las caras que se les quedan son un poema.

"Oh, guau. Parece el Ku Klux Klan todos de negro. Son como iluminatis. Pero es verdad, con las capuchas negras. Es aterrador", admite ella.

Cuando les enseña la famosa procesión de Los Picaos, en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), en la que algunas personas se autoflagelan, ambos acaban espantados: "¿Qué? ¿Tu hermana lleva al bebé a esto? ¿Se golpean a sí mismos? Eso da miedo. Es un poquito demasiado".

En las reacciones, una persona dice: "A mí me dan más miedo la legalización de las armas y, por qué no, los propios estadounidense también 🙂". Otro: "Son una sociedad tan nueva sin ninguna tradición que no entienden que puedes sentir cuando llega semana santa".

Pero hay quien también desde España comparte la reacción de los estadounidenses: "Es una celebración, en mi opinión, horrible. Lo hemos normalizado pero es dantesco".