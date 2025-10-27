Cuatro mujeres y niños devoran filetes y cócteles, llega la cuenta y ejecutan el sinpa más frustrante de la historia

Una historia insólita ha indignado a la ciudad de Norwich, en el este de Inglaterra, y ha puesto en jaque a la policía local. Cuatro mujeres, acompañadas de varios niños, disfrutaron de una opulenta comida en el restaurante Cheers Norwich, donde consumieron filetes, cócteles y 11 chupitos de Baileys valorados en 312 libras (unos 350 euros). Tras devorar el festín, se marcharon sin pagar.

El suceso ocurrió el 5 de octubre, poco después de las seis de la tarde, en este popular establecimiento situado en Surrey Street, una de las calles más animadas de la ciudad. Según el medio The Sun, las cámaras de seguridad captaron cómo las cuatro mujeres se levantaban con calma, recogían sus cosas y abandonaban el local junto a los menores, dejando tras de sí una cuenta abultada y una gran indignación.

La dueña del restaurante, Andrea Marinho, explicó que las comensales habían pedido varios cortes de carne de primera calidad, además de cócteles y postres. “Necesitan rendir cuentas porque esto no puede seguir pasando. Somos un negocio nuevo, abrimos en enero y trabajamos duro cada día para salir adelante”, declaró a The Sun. “No solo es frustrante, también es muy triste. ¿Qué ejemplo dan a sus hijos?”.

El restaurante Cheers, conocido por su lema “un concepto diferente de cocina”, presume de ofrecer “comida de calidad y servicio excelente” y cuenta con una valoración media de 4,7 estrellas en Internet. Sin embargo, como lamentó su propietaria, “no todos los clientes parecen dispuestos a pagar por ese servicio excelente”.

La Policía de Norfolk ha publicado las imágenes de las cuatro mujeres captadas por las cámaras de seguridad y ha pedido la colaboración ciudadana para identificarlas. En un comunicado, la policía explicó que se trata de un delito de hurto, no de impago civil, ya que las sospechosas se marcharon con intención de no abonar la cuenta.

La práctica conocida como “dine and dash” (comer y salir corriendo) o directamente sinpa en España se ha convertido en un problema creciente para la hostelería británica, especialmente tras la pandemia. En los últimos años, diversos restaurantes han denunciado incidentes similares, lo que ha llevado a algunos locales a exigir el pago por adelantado o a registrar a los clientes antes de servirles.