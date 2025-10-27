Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuatro mujeres y niños devoran filetes y cócteles, llega la cuenta y ejecutan el sinpa más frustrante de la historia
Sociedad

Sociedad

Cuatro mujeres y niños devoran filetes y cócteles, llega la cuenta y ejecutan el sinpa más frustrante de la historia

“Necesitan rendir cuentas porque esto no puede seguir pasando. Somos un negocio nuevo, abrimos en enero y trabajamos duro cada día para salir adelante”.

Daniel Cáceres Garriga
Mujer hambrienta alcanzando un plato de shawarma en un restaurante de comida rápidaGetty Images

Una historia insólita ha indignado a la ciudad de Norwich, en el este de Inglaterra, y ha puesto en jaque a la policía local. Cuatro mujeres, acompañadas de varios niños, disfrutaron de una opulenta comida en el restaurante Cheers Norwich, donde consumieron filetes, cócteles y 11 chupitos de Baileys valorados en 312 libras (unos 350 euros). Tras devorar el festín, se marcharon sin pagar.

El suceso ocurrió el 5 de octubre, poco después de las seis de la tarde, en este popular establecimiento situado en Surrey Street, una de las calles más animadas de la ciudad. Según el medio The Sun, las cámaras de seguridad captaron cómo las cuatro mujeres se levantaban con calma, recogían sus cosas y abandonaban el local junto a los menores, dejando tras de sí una cuenta abultada y una gran indignación.

La dueña del restaurante, Andrea Marinho, explicó que las comensales habían pedido varios cortes de carne de primera calidad, además de cócteles y postres. “Necesitan rendir cuentas porque esto no puede seguir pasando. Somos un negocio nuevo, abrimos en enero y trabajamos duro cada día para salir adelante”, declaró a The Sun. “No solo es frustrante, también es muy triste. ¿Qué ejemplo dan a sus hijos?”.

El restaurante Cheers, conocido por su lema “un concepto diferente de cocina”, presume de ofrecer “comida de calidad y servicio excelente” y cuenta con una valoración media de 4,7 estrellas en Internet. Sin embargo, como lamentó su propietaria, “no todos los clientes parecen dispuestos a pagar por ese servicio excelente”.

La Policía de Norfolk ha publicado las imágenes de las cuatro mujeres captadas por las cámaras de seguridad y ha pedido la colaboración ciudadana para identificarlas. En un comunicado, la policía explicó que se trata de un delito de hurto, no de impago civil, ya que las sospechosas se marcharon con intención de no abonar la cuenta.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

La práctica conocida como “dine and dash” (comer y salir corriendo) o directamente sinpa en España se ha convertido en un problema creciente para la hostelería británica, especialmente tras la pandemia. En los últimos años, diversos restaurantes han denunciado incidentes similares, lo que ha llevado a algunos locales a exigir el pago por adelantado o a registrar a los clientes antes de servirles.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco