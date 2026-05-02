Danielle Grobman, estadounidense en Madrid, sobre una de las cosas que más le chocan de España: "Es el espectáculo más infravalorado del siglo"

Emigrar a un nuevo país enriquece a cualquiera. Te obliga a salir de tu burbuja de confort y a enfrentarte a un sinfín de choques culturales diarios. Más allá de las costumbres o los horarios, uno de los mayores retos para cualquier extranjero a la hora de integrarse de verdad en una sociedad es pillar el pulso de la comunicación de calle: desde dominar la jerga hasta entender cuándo y cómo se usan ciertas expresiones.

Danielle Grobman, una creadora de contenido estadounidense afincada en Madrid, ha querido hablar en su cuenta de TikTok sobre el tremendo impacto lingüístico que ha supuesto para ella vivir en nuestro país. Y, curiosamente, lo que más le ha volado la cabeza es la forma tan peculiar que tienen los padres españoles de interactuar con sus hijos.

El arte de soltar tacos con naturalidad

"Sinceramente, es el espectáculo más infravalorado del siglo", así describe la tiktoker la experiencia de sentarse a escuchar a las familias en España. Grobman explica que se quedó de piedra al comprobar el vocabulario que utilizan los progenitores con total normalidad.

“Nunca había oído tantas palabrotas en cinco minutos seguidos como al escuchar a un padre español hablar con su propio hijo”, confiesa fascinada.

Esta normalización del "taco" también la ha notado en su círculo más cercano de amistades hispanohablantes. “La cantidad de veces que he oído ‘su p_ta madre’ a mis amigos ecuatorianos, o ‘qué c_jones’ a mis amigos españoles”, señala.

Un estilo de crianza radicalmente opuesto

La creadora de contenido detalla que, en Estados Unidos, decir palabrotas está socialmente muy mal visto y es un tema casi tabú, especialmente a la hora de dirigirle la palabra a un menor. “Crecí en un hogar donde maldecir era la ‘forma más baja de expresión’, ‘amplía tu vocabulario’, ‘explica con detalle y claridad cómo te sientes’, me decían, y aquí es simplemente ‘puta que’, comenta.

“Quiero a mi madre, creo que lo hizo muy bien conmigo, pero es muy gracioso ver cómo los estilos de crianza difieren tanto”, agrega.

Para terminar, Danielle lanza una genial teoría: sugiere que esta abismal diferencia comunicacional puede ser la verdadera razón por la que en el resto del mundo se suele percibir a los estadounidenses como personas con una personalidad frágil, comparándolos a menudo con "copos de nieve" o con la llamada generación de cristal.

“Porque si mi madre me dijera alguna vez ‘z_rra’ o ‘j_der’, me volvería loca y empezaría a llorar inmediatamente. Pero aquí, buah, es solo parte de la conversación. Me encanta”, concluye la estadounidense, rendida por completo ante nuestro desparpajo.