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Científicos franceses lo confirman: basta con reducir los cosméticos durante cinco días para bajar un 39% el bisfenol A y un 30% los parabenos en orina
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Científicos franceses lo confirman: basta con reducir los cosméticos durante cinco días para bajar un 39% el bisfenol A y un 30% los parabenos en orina

Un cambio en la rutina diaria tiene un impacto directo en la carga química del organismo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer maquillándoseGetty Images

Hoy en día, los cosméticos forman de la rutina diaria de forma casi automática: desde el gel de ducha de la mañana hasta la crema, el desodorante o el maquillaje con el que salimos a la calle. Son productos tan normalizados que rara vez nos detenemos a pensar en su composición o en lo que implican para el cuerpo a largo plazo. Sin embargo, lo que aplicamos sobre nuestra piel podría tener un impacto mucho más directo de lo que imaginamos.

Ahora, un estudio liderado por el Inserm, junto a la Universidad Grenoble-Alpes y el CNRS, aporta nuevos datos que refuerzan esa idea. La investigación observó que basta con reducir durante solo cinco días el uso de cosméticos y productos de higiene habituales para que los niveles de ciertos compuestos químicos en el organismo caigan de forma significativa. Los resultados sugieren que la exposición del organismo a estos compuestos puede modificarse rápidamente con cambios en los hábitos de uso.

El estudio, publicado en la revista Environment International, desvela que la concentración urinaria de bisfenol A (BPA) cayó un 39% y la de metilparabeno un 30% entre cerca de un centenar de estudiantes de Grenoble, de 18 a 30 años. Los investigadores también observaron descensos en otros marcadores de exposición, lo que refuerza la idea de que pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden tener un impacto inmediato en la carga química del organismo.

  Diferentes productos cosméticos con texturas diversasGetty Images

Una vía de exposición diaria

El experimento fue sencillo a la par que revelador: durante cinco días, los participantes redujeron el número de cosméticos que utilizaban y sustituyeron jabones, dentífricos o desodorantes habituales por alternativas formuladas sin fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos ni éteres de glicol. Al comparar las muestras de orina antes y después, los científicos también detectaron una caída del 22% en el marcador de exposición al ftalato de monoetilo, un compuesto vinculado al uso de fragancias, y una menor presencia de propilparabeno.

El hallazgo importa porque no habla solo de una sustancia concreta, sino de una vía de exposición diaria. Los propios autores recuerdan que muchos compuestos presentes en cosméticos y productos de higiene están bajo sospecha por sus posibles efectos de alteración endocrina, es decir, por su capacidad para interferir con el sistema hormonal y relacionarse con problemas de fertilidad o desarrollo en determinadas circunstancias.

En el caso del bisfenol A, la advertencia es todavía más seria, ya que la Unión Europea lo clasifica como una sustancia “de muy alta preocupación” y como disruptor endocrino probado. Además, Inserm subraya que su presencia en productos de cuidado personal no procede de un uso autorizado como ingrediente, sino que podría deberse a contaminaciones durante la fabricación o al material del envase.

El estudio va un paso más allá y estima un posible impacto sanitario si este tipo de cambios se extendiera a gran escala. Sus autores calculan que reducir la exposición al BPA en mujeres jóvenes podría implicar menos casos de asma infantil relacionados con la exposición prenatal y en ahorros de varios millones de euros anuales para el sistema sanitario. Aun así, los investigadores insisten en que hacen falta reglas más estrictas sobre la composición de los productos, así como sobre el envasado.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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