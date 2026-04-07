Una estadounidense llega a Valencia y destaca el choque cultural que ha vivido: habla muy bien de España

Montaje de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia con la joven estadounidense.

Las redes sociales son el espacio perfecto para compartir experiencias, vivencias y anécdotas de personas que se van de sus países de origen, ya sea por estudios, trabajo o vacaciones, y quieren compartir cómo les va en otros rincones del mundo en los que igual a nivel cultural tienen pocas cosas en común.

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de una joven estadounidense que se ha mudado a Valencia y que, desde sus primeros paseos, le llamó la atención el hecho de que no había gente en situación de vivir en la calle, mientras que en su ciudad sí que pasa.

"Soy de Estados Unidos, me mudé sola a España con 19 años y este fue uno de los primeros choques culturales grandes que experimenté al llegar aquí", ha comenzado diciendo en un vídeo.

Así lo explica

La joven, entonces, ha relatado ese aspecto que le ha llamado al atención: "Durante los primeros días dando un paseo por la calle en Valencia me fijé específicamente en que no había gente viviendo en la calle. En eso no te das cuenta de lo normal que había sido para ti hasta que vas a un sitio en el que no es el caso".

"Donde crecí, mi instituto estaba en el centro de la ciudad y alrededor había mucha gente drogándose, pinchándose muchas cosas, familias, gente joven, mayor, etc. En España también existe ese problema, no es que no haya personas sin hogar, pero por lo general hay una seguridad base de vida aquí", ha añadido.

Además, ha subrayado que "es un país desarrollado" en el que existe muchas oportunidades con las que "la gente va en busca de una mejor vida".

Finalmente, ha rematado diciendo que este problema es real en Estados Unidos a pesar de que no se suele hablar tanto: "Tengo más opiniones para comentar sobre el tema porque es algo que nadie habla mucho, pero es real y común y es importante hablar de eso cuando hablamos de América".