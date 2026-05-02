Jaime Palomera, experto en vivienda: "Hay un momento en el que los más jóvenes ya no pueden entrar en esa sociedad de propietarios, que es básicamente muy excluyente"

La vivienda es la principal preocupación social de los españoles. Y los más afectados son los jóvenes, que no pueden hacer planes de comprarse una nueva casa por el alto precio de las casas y los reducidos salarios. La situación actual del modelo de vivienda español perjudica claramente a los más jóvenes", como ha explicado con toda claridad Jaime Palomera, experto en vivienda, en el podcast de La Ventana, de la Cadena SER.

Autor del ensayo El secreto de la vivienda, Palomera resalta que "cuando se deja la vivienda en manos del mercado y la idea es que no pasa nada si sube de precio porque esto beneficia a las familias ya que tienen un patrimonio y con ello su riquezas aumenta, pero lo que ocurre es que hay un momento en el que los más jóvenes ya no pueden entrar en esa sociedad de propietarios, que es muy excluyente".

"Hasta los años ochenta, en España quien más vivienda construía era el sector público o bien lo hacía el privado, pero el sector público lo financiaba con todas las ayudas, pero lo que se creaba era vivienda protegida. Aunque es verdad que con fecha de caducidad" de esa protección, recuerda Palomero. Y el problema, prosigue este experto, "es que desde los años ochenta hemos apostado por un modelo que consiste en que el Estado se dedica a darle facilidades al mercado para que sea éste el que produzca vivienda a precio libre y la idea era que los aumentos de la oferta nos permitirían generar vivienda para todos y asequible, no es un problema de las últimas décadas".

Y es que un nuevo Plan Estatal ha movilizado 7.000 millones en España para vivienda pública, rehabilitación y ayudas a jóvenes, pero hay comunidades autónomas, como la de Madrid que rechazan sus condiciones y numerosos expertos advierten de que aún falta una intervención más profunda en el mercado.

Para Palomera, este plan del Gobierno "va en una dirección parcialmente correcta, hay un intento de cambiar el rumbo, pero sigue siendo insuficiente". Contiene una medida importante, destaca este experto, "que por primera vez se blinda la vivienda protegida para que no pueda privatizarse y eso corrige un error histórico en España, pero estamos ante una política de corrección, no de transformación, que es lo que necesitaríamos". No se está interviniendo, por ejemplo, en el problema de los precios.

"Las soluciones de éxito ya existen y están muy estudiadas", concluye este experto. "Hay algunos referentes muy claros, uno de ellos es Viena, y Austria como país, en particular, que lo que hace es combinar regulaciones fuertes del mercado para evitar la especulación con la creación de vivienda pública con mucha mayor determinación.