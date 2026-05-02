Trump anuncia la retirada de 5.000 de sus soldados de Alemania

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este viernes la retirada de alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania, en el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa, según han indicado fuentes oficiales.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha señalado en declaraciones a Fox que "el Secretario de Guerra (Defensa) ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 tropas de Alemania". Asimismo, ha explicado que "esta decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones en el terreno".

En esta línea, desde el Pentágono han precisado que el proceso de retirada se llevará a cabo de forma progresiva, con la esperanza de que el repliegue completo "se complete en los próximos seis a doce meses", un calendario que también han confirmado fuentes del organismo a la agencia alemana DPA.

La orden ha sido adoptada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un contexto marcado por tensiones políticas recientes entre Washington y Berlín. El anuncio llega después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene unos 86.000 militares desplegados en Europa, de los cuales cerca de 39.000 se encuentran en Alemania, según datos del Ejército estadounidense de mediados de abril recogidos por la misma agencia. Estas cifras, no obstante, están sujetas a variaciones frecuentes debido a rotaciones periódicas y ejercicios militares.

La decisión abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente, en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.