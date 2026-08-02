David, 32 años, se empala con su propio bastón de senderismo y camina 16 kilómetros antes de ser rescatado

Curioso suceso en Estados Unidos. Según publica The Guardian, un excursionista logró caminar cerca de 16 kilómetros hasta ponerse a salvo después de que su propio bastón de trekking le atravesara el torso durante una ruta en Granite Peak, la cumbre más alta del estado de Montana (EEUU).

Tal y como reza la publicación, el accidente ocurrió el pasado 20 de julio, cuando David Cifaldi realizaba una ascensión junto a dos amigos. Durante el recorrido, resbaló sobre unas rocas cerca de la cima y cayó sobre el bastón. "Cuando me di la vuelta, ya sabía que algo no iba bien", explica el protagonista en unas desclaraciones a una cadena de televisión estadounidense.

La situación no pudo ser más desafortunada. El bastón le atravesó el costado por debajo de la axila izquierda y salió por la parte inferior de la espalda. Afortunadamente, y según relata, el objeto apenas afectó a órganos vitales. "A través de mi piel, podía sentir el palo. Sabía que no era profundo, y sabía que podía respirar hondo", relata.

Afortunadamente, Cifaldi, que trabaja como enfermero de urgencias y cuenta con formación en el tratamiento de heridas, recurrió a sus conocimientos médicos para evaluar la gravedad de la situación. Tras alertar a las autoridades mediante un comunicador por satélite, él y sus compañeros optaron por regresar a pie por el mismo camino que habían recorrido.

"Creo que mi cerebro de enfermero se encendió", explicas en sus declaraciones, recogidas en el medio de comunicación. "En cuanto pude autoevaluarme y demostrar que esto no era una amenaza para mi vida en ese momento, estaba bastante convencido de que iba a bajar de esa montaña por mis propios medios", asegura.

Seis horas y media para regresar

La caminata de regreso se prolongó durante unas seis horas y media. Una vez alcanzado el inicio del sendero, Cifaldi fue trasladado a una clínica local y posteriormente sus amigos lo llevaron durante dos horas hasta el hospital más cercano, donde los cirujanos retiraron cuidadosamente el bastón. "Me siento muy afortunado", celebra ahora. "Un par de centímetros hacia el otro lado y esta sería otra historia".

Una de sus compañeras de ruta destaca la actitud de Cifaldi tras el accidente. "Había familias, y él nos hizo adelantar y advertir a la gente para que los niños pequeños no tuvieran que ver una herida tan fea", explica en unas declaraciones también recogidas en el medio de comunicación. "Es simplemente tan desinteresado".

"Llegó al inicio del sendero completamente por sus propios medios, sin quejarse ni una sola vez, manteniéndose de un ánimo sorprendentemente alto", asegura el otro compañero que se encontraba en el lugar de los hechos.

Por último y pese a la gravedad del incidente, Cifaldi asegura que, cuando se haya recuperado por completo, él y sus amigos intentarán alcanzar de nuevo la cima de Granite Peak.