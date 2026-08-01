El cómico Manu Sánchez se puede contener al ver las declaraciones de este político sobre Ceuta: "Este pedazo de basura es un grandísimo cabrón peligroso"

El cómico Manu Sánchez ha usado sus redes sociales para mandar un rotundo mensaje en plena crisis en Ceuta, donde en unas horas pasaron más de 50.000 personas provenientes de Marruecos.

Esto ha propiciado una ola de reacciones y de comentarios tanto dentro como fuera de España —como este de Yanis Varoufakis— y ha hecho que muchos hayan tirado de hemeroteca para recordar, por ejemplo, lo que dijo a principios de mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre España.

"No se están portando bien, pero aprenderán", dijo en relación a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en la OTAN.

Trump habla de Ceuta

Ahora, Trump también se ha pronunciado sobre lo acontecido en Ceuta haciendo campaña electoral: "Eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder".

Unos comentarios que han llegado hasta el cómico Manu Sánchez, que no ha podido contenerse en su respuesta al presidente de Estados Unidos, del que ha dicho que es una "pedazo de basura" y un "grandísimo cabrón peligroso y viene a por España".

"Se cree el dueño del mundo. Delincuente abusador jaleando a sus dos grandes aliados: Israel y Marruecos. Estar en contra del sionismo genocida y a favor de Palestina, y haber llegado a acuerdos favorables para España con Argelia lo usarán ahora para dejarnos claro a España y el mundo que no rendirnos a ellos puede salir muy muy caro", ha comentado.

Ha definido estos métodos como "extorsión, coacción y presión que ya han pasado de amenazas a una intromisión absoluta en la soberanía de España". "Cada patriota que ahora esté del lado de este tirano junto a Israel y Marruecos, en manos de genocidas y dictadores, no podrá decir jamás que defiende a España", ha afirmado.

Y ha sentenciado: "¡¡El patriotismo de verdad es ahora!! Lo contrario será estar del lado de los traidores. Fuerza a Ceuta y Melilla porque estos hijos de mil bichos han decidido utilizarlas para ir contra España. ¡¡MÁS ORGULLOSO DE SER ESPAÑOL QUE NUNCA!!".