Ana Rosa Quintana vuelve de vacaciones para ir a Ceuta y Óscar Puente responde con una foto que genera miles de reacciones

Los grandes rostros de Mediaset han hecho un alto en sus vacaciones de verano para volver a la parrilla televisiva. Los primeros en retornar de forma prematura —estaban a más de 15.000 kilómetros— fueron Iker Jiménez y Carmen Porter.

Los dos se pusieron al frente este viernes de un especial de Horizonte sobre la situación en Ceuta. La ciudad autónoma ha sido noticia tras la llegada el pasado jueves de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos.

Una decisión que, en cuanto a audiencia se refiere, ha resultado ser totalmente acertada. El programa presentado por Jiménez y Porter este viernes obtuvo un 13,5% de cuota de pantalla, 985.000 espectadores de media y más de 3,3 millones de televidentes únicos, récord histórico del programa.

Ana Rosa Quintana a Ceuta

Ahora, Ana Rosa Quintana también ha anunciado que este lunes 3 de agosto estará en Ceuta para informar desde el terreno de lo ocurrido el pasado jueves. En palabras de Mediaset, Quintana "se desplaza a Ceuta para informar de la última hora de la crisis migratoria desde la ciudad autónoma".

Ya desde este domingo estará por la ciudad y entrará en directo en el programa Fiesta y en las ediciones de Informativos de Fin de Semana tanto en el del mediodía como en el de la noche.

El lunes 3 de agosto entrará en directo con La mirada crítica, Vamos a ver e Informativos Telecinco, la edición de las 15:00, según ha anunciado también Mediaset en un comunicado de última hora en redes sociales.

Un comunicado que ha llegado hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no ha usado una sola palabra, simplemente ha colocado un gif —una imagen en movimiento— de un buitre, en clara referencia a que son carroñeros.

La publicación del ministro acumula en pocas horas más de 8.000 'me gusta'. Las opiniones van entre los que le dan la razón y los que le dicen que un ministro no debería lanzar ese tipo de mensajes en X.