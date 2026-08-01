Pedro Sánchez le expresa su "seria preocupación" a la UE por la reacción de algunos gobiernos ante situación extraordinaria en Ceuta 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta

El ejecutivo considera que hay algunas naciones que han actuado "por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político" al pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Sánchez no detalla países concretos, sin embargo, es una clara alusión a la decisión que tomó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El presidente considera esas reacciones "egoístas, polarizantes y fuera de la ley".

En este sentido, el presidente le solicita al Consejo Europeo convocar de urgencia una videoconferencia extraordinaria con los ministros de Interior de la UE. “Esta reunión debería permitirnos establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no solo de los que están en primera línea de la Unión”, dice en la carta.

Asimismo El presidente asegura que tras la entrada "irregular e inesperada" en Ceuta de unos 50.000 migrantes procedentes de Marruecos, su Gobierno ha logrado, en menos de 48 horas, "restablecer plenamente el control de la frontera, proporcionar una amplia ayuda humanitaria, repatriar a prácticamente todos los migrantes que cruzaron de forma irregular e impedir cualquier desplazamiento no autorizado hacia Europa continental".

"Esto se ha conseguido en estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy poco apoyo de otros Estados europeos, al tiempo que se ha seguido aplicando la política migratoria eficaz y solidaria que España ha llevado a cabo de forma coherente en los últimos años", apunta Sánchez

Una política, añade, que ha permitido "reducir drásticamente las llegadas irregulares a través de nuestro territorio, convirtiendo a España en la segunda frontera exterior más segura de la UE, a pesar de ser el único Estado miembro con frontera terrestre con África".

"El éxito de esta política también nos ha permitido ayudar a otros Estados miembros cuando se han enfrentado a crisis similares, como cuando acogimos a varios de los migrantes que llegaron a Europa del Este a través de Bielorrusia en 2021 y a Lampedusa en 2023", en Italia, abunda la misiva.

Por ello lamenta que "a pesar de estos hechos indiscutibles" se haya producido la reacción "bastante asimétrica" de los gobiernos europeos. "La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen", observa.

Una actitud esta última que considera puede estar impulsada "por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y que, entiende, "no solo es contraria al Derecho europeo, al Derecho humanitario y a los principios de solidaridad", sino también "a los intereses a largo plazo de Europa y al sentido común más elemental".

Esto es así, apunta, "porque Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, porque ya casi no quedan migrantes irregulares sin repatriar y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que es la mitad del registrado, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)", destaca Sánchez.