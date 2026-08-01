El economista Yanis Varoufakis se pronuncia sobre lo ocurrido en Ceuta con un claro mensaje sobre Sánchez: hay una palabra que chirría a muchos

España parece haber solucionado en poco más de 24 horas la crisis de Ceuta, ciudad española a la que accedieron más de 50.000 personas desde Marruecos por la frontera, colapsando la ciudad.

El ministerio del Interior ha informado de que la práctica totalidad de estas personas —la mayoría habían cruzado engañadas como ha contado The New York Times— ha vuelto ya a Marruecos. Esta crisis ha servido para ver con quién cuenta España de aliados tanto en Europa como fuera de Europa y parece que, de momento, hay pocos.

Países como Italia o Finlandia han pedido directamente el cierre del espacio Schengen y el país de Meloni ha activado controles aleatorios para no europeos que vengan de España. Algo paradójico ya que, con los datos que publicó Sánchez en un tuit, se puede ver que Italia es el país que más migrantes recibió entre 2021 y 2026 según Frontex con 478.600 por los 234.760 de España o los 259.800 de Grecia.

De este último país es el economista Yanis Varoufakis, uno de los hombres fuertes del gobierno de Alexis Tsipras en 2015, en plena crisis mundial, que no ha dudado en defender a España tras la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta.

"Los inadmisibles sucesos en Ceuta no anulan la valiente decisión del gobierno español de legalizar a cientos de miles de trabajadores inmigrantes en el país", ha comentado en X sobre el plan de regulación del Gobierno.

"Tampoco legitiman el descarado intento de la Sra. Meloni de abrir un frente con España para apaciguar a una parte de la ultraderecha italiana que mira de reojo hacia un partido aún más de ultraderecha que el suyo propio", ha dicho sobre la reacción de la dirigente italiana Giorgia Meloni.

"La (relativamente) correcta postura del gobierno de Sánchez tanto en el tema palestino (donde, por supuesto, podría hacer mucho más) como en el migratorio merece nuestro apoyo", ha sentenciado en X.

Ese "relativamente" ha sorprendido a algunos usuarios que le han respondido que España es quizá el único país de Europa que ha apoyado a estos niveles al pueblo palestino tras las masacres en Gaza.