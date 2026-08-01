A muchos les ha llamado la atención lo que Tomás Páramo ha dicho sobre la crisis en Ceuta: "Tenía full prejuicios con él y mira chapada de boca"

El influencer Tomás Páramo, asociado por muchos a un tipo de contenido más cercano a la derecha sociológica, ha dejado un aplaudido comentario en sus perfil de Instagram —con más de 430.000 seguidores— sobre todo lo ocurrido en Ceuta, donde han cruzado desde Marruecos más de 50.000 personas.

Quizá esto de "personas" es algo que muchos otros creadores de contenido no han entendido.

Páramo ha contado una triste historia sobre un suicidio en París para concienciar a sus seguidores de que hay gente que va a otros países en busca de una vida mejor y muy pocas veces sale bien.

"Era la primera vez que íbamos con Catalina y Tomás a París. Paseábamos junto al Sena cuando, de repente, la persona que caminaba a nuestro lado se lanzó desde un puente al río. Nos asomamos y vimos que se estaba dejando ahogar", ha relatado.

"Llamamos inmediatamente a emergencias mientras otros seguían caminando como si nada ocurriera. Pasé mi teléfono a una persona para que hablara con emergencias en francés y, en pocos minutos, el Sena estaba lleno de lanchas de rescate. Pero no pudieron hacer nada", ha proseguido

En ese momento un señor se quedó con ellos y les pidió perdón por haber tenido que vivir algo así en su ciudad. Ese mismo señor dejó una frase que Páramo aún recuerda: "Por desgracia, esto ocurre todos los días. Hay gente que llega buscando un sueño y, cuando llega, descubre que no hay nada".

Su opinión sobre Ceuta

Esta conversación le ha venido a la mente al ver todo lo que estaba ocurriendo en Ceuta: "Detrás de quien intenta cruzar una frontera hay una historia, una familia y una desesperación que ninguno de nosotros debería juzgar con frivolidad. Yo no soy nadie para negar el derecho a buscar una vida mejor. Si hubiese nacido en otro lugar, quizá también habría hecho lo imposible por cambiar el destino de mi familia. Precisamente por eso creo que esto es un fracaso. Y los fracasos tienen responsables".

"No se puede gobernar mirando hacia otro lado mientras miles de personas arriesgan su vida creyendo que al otro lado les espera un futuro que, en demasiadas ocasiones, no existe. No se puede convertir un problema de esta magnitud en una batalla ideológica mientras quienes pagan las consecuencias son seres humanos", ha señalado.

"Detrás de quien intenta cruzar una frontera hay una historia, una familia y una desesperación que ninguno de nosotros debería juzgar con frivolidad

"Un Estado tiene la obligación de ser solidario, pero también de proteger sus fronteras, ordenar la inmigración y garantizar que quien llega pueda ser acogido con dignidad. Cuando eso no ocurre, no estamos ante una política humanitaria; estamos ante una enorme irresponsabilidad", ha comentado también.

Por último ha señalado: "La compasión no consiste en dejar que todo ocurra, sino en evitar que miles de personas se jueguen la vida alimentadas por expectativas que luego se convierten en frustración, pobreza, delincuencia o exclusión. No hay nada humano en prometer un sueño que después no puedes ofrecer. Eso no es solidaridad".