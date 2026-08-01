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Rufián alerta de lo que hace la derecha en España tras lo ocurrido en Ceuta y pone todo patas arriba: "Vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros"
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Rufián alerta de lo que hace la derecha en España tras lo ocurrido en Ceuta y pone todo patas arriba: "Vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros"

El portavoz de ERC se pronuncia sobre lo ocurrido en Ceuta. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián.Europa Press via Getty Images

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha compartido una durísima reflexión en X sobre el papel que está jugando en la crisis de Ceuta tanto la derecha española como la catalana. 

Por parte de la derecha más española alude directamente a PP y Vox, que han criticado al Gobierno desde el minuto uno, y de la parte catalana Junts y Alianza Catalana, el partido de Puigdemont y Silvia Orriols respectivamente.

"Las derechas españolas y las derechas catalanas son actualmente las peores derechas de Europa. Vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros. Sí. Vale. ¿Y qué?", ha empezado diciendo, en referencia a que estos partidos están alineados con Estados Unidos e Israel, dos países que se han lanzado rápidamente a criticar a España tras la llegada a Ceuta de más de 50.000 personas provenientes de Marruecos. 

¿Y qué ha hecho la oposición? Ponerse de lado de estas potencias, como denuncia Gabriel Rufián, y dejar de lado y solo al Gobierno de España ante esta crisis compleja con Marruecos. 

Qué debe hacer la izquierda

"Frente a esto la izquierda necesita de algo más que la denuncia. Necesita de unos discursos (y medidas) sólidos y claros sobre orden, seguridad y migración basado en dos principios básicos", ha señalado. 

Estos dos principios básicos son "inclusión" de un lado. "La llegada de miles de personas a nuestros barrios es un reto y como tal se debe decir y asumir", ha explicado en referencia a este punto. 

Y "derechos y deberes" por otro: "Quien la hace, la paga, te llames Javier o te llames Brahim". 

"O hacemos esto a Feijóo, Abascal, Puigdemont y Orriols seguirán sobrevolando en círculos ante millones de personas en busca de respuestas", ha sentenciado en alusión a lo que hacen los buitres. 

Unas palabras que llevan en pocos minutos miles y miles de reacciones de todo tipo. Muchos le preguntan que dónde quedó la famosa unión a la izquierda del PSOE que él se comprometió a explorar. 

Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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