Rufián alerta de lo que hace la derecha en España tras lo ocurrido en Ceuta y pone todo patas arriba: "Vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha compartido una durísima reflexión en X sobre el papel que está jugando en la crisis de Ceuta tanto la derecha española como la catalana.

Por parte de la derecha más española alude directamente a PP y Vox, que han criticado al Gobierno desde el minuto uno, y de la parte catalana Junts y Alianza Catalana, el partido de Puigdemont y Silvia Orriols respectivamente.

"Las derechas españolas y las derechas catalanas son actualmente las peores derechas de Europa. Vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros. Sí. Vale. ¿Y qué?", ha empezado diciendo, en referencia a que estos partidos están alineados con Estados Unidos e Israel, dos países que se han lanzado rápidamente a criticar a España tras la llegada a Ceuta de más de 50.000 personas provenientes de Marruecos.

¿Y qué ha hecho la oposición? Ponerse de lado de estas potencias, como denuncia Gabriel Rufián, y dejar de lado y solo al Gobierno de España ante esta crisis compleja con Marruecos.

Qué debe hacer la izquierda

"Frente a esto la izquierda necesita de algo más que la denuncia. Necesita de unos discursos (y medidas) sólidos y claros sobre orden, seguridad y migración basado en dos principios básicos", ha señalado.

Estos dos principios básicos son "inclusión" de un lado. "La llegada de miles de personas a nuestros barrios es un reto y como tal se debe decir y asumir", ha explicado en referencia a este punto.

Y "derechos y deberes" por otro: "Quien la hace, la paga, te llames Javier o te llames Brahim".

"O hacemos esto a Feijóo, Abascal, Puigdemont y Orriols seguirán sobrevolando en círculos ante millones de personas en busca de respuestas", ha sentenciado en alusión a lo que hacen los buitres.

Unas palabras que llevan en pocos minutos miles y miles de reacciones de todo tipo. Muchos le preguntan que dónde quedó la famosa unión a la izquierda del PSOE que él se comprometió a explorar.