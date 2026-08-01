Feijóo responsabiliza a Pedro Sánchez de lo ocurrido en Ceuta y Javier Aroca define al del PP en una sola palabra que lo dice todo: "Ya ni cotiza"

Como siempre que hay una crisis en España llámese pandemia, DANA, volcán, Ceuta o cualquier otra cosa los partidos políticos, en vez de unirse por un bien común, empiezan a lanzarse pullas y a intentar debilitar más al Gobierno.

En el caso de Ceuta, donde más de 50.000 personas han entrado desde Marruecos, no iba a ser distinto y tanto Partido Popular como Vox han cargado contra Pedro Sánchez por la situación que ha vivido la ciudad.

Alberto Núñez Feijóo ha responsabilizado a Pedro Sánchez y a su política migratoria de lo ocurrido en Ceuta el pasado jueves, de una respuesta "tardía" e "insuficiente" frente a una "avalancha sin precedentes" y demanda el "despliegue de medios masivos".

Además, el PP, que ha usado en varias ocasiones, al igual que Vox, la palabra "invasión", ha exigido también que se reforme la ley de extranjería de manera inmediata "para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima".

La posición tanto del PP como de Vox en este tema ha provocado cientos de reacciones de todo tipo dentro del sector de la prensa y una de las más comentadas ha sido la de Javier Aroca, que simplemente ha llamado "traidor" a Alberto Núñez Feijóo.

En otro tuit se ha acordado de las dos formaciones que gobiernan en muchas autonomías de España y ha dicho: "Que Alberto Núñez Feijóo, el PP y Vox son unos traidores, ya ni cotiza".

Abascal y Marruecos

En las últimas horas también se ha viralizado un vídeo de 2025 de Santiago Abascal hablando de Marruecos en buenos términos y definiendo a la dictadura de Mohamed VI como "una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto. mutuo".

"Yo no pienso que Marruecos se el enemigo y lo digo porque hay veces que nos escuchan y dicen, deben pensar eso", decía Santiago Abascal en el podcast WorldCast, de Pedro Buerbaum.

Y el audio proseguía: "Ahora mismo hay una relación de sumisión por parte del presidente del Gobierno, no sabemos por qué. Hay muchas sospechas pero lo que sí sabemos es que se ha cambiado la posición internacional histórica de España sobre el Sáhara de manera sospechosa contra la voluntad del parlamento, del PSOE, la ha cambiado el presidente del Gobierno, ¿por qué?".