De los huevos fritos plastificados al plátano pelado: los productos más raros vistos en Mercadona

Mercadona es un referente en la compra diaria, semanal o mensual en los supermercados. Hay de todo y para todos los gustos, y eso incluye rarezas que pocos ven a veces y otros buscan con avidez, enganchados a ellos. Son los productos raros de la cadena de Juan Roig que puedes encontrar en cualquiera de sus establecimientos, desde huevos fritos plastificados a plátanos pelados.

Te lo vamos a poner fácil, en vez de investigar tú mismo entre los inabarcables catálogos de productos en sus abundantes pasillos y estantes. Foros como Reddit han compartido esta cuestión tan curiosa y han salido respuestas que quizá algunos no puedan creer, pero sí, son opciones reales de compra para meter en tu cesta.

La vida demasiado fácil... y cara

Eso sí, en el caso de los dos huevos "de plástico", que en realidad son dos huevos fritos empaquetados, incluía una crítica de su precio (1,80 euros), ya que por poco más te llevas una docena y lo de freírlos no te lleva más de un minuto: "Hay que ser vago en no hacerse unos huevos fritos en la sartén", apuntaba un internauta en el mismo 'hilo' de Reddit.

Lo mismo ocurre con la fruta, ya no solo pelada, sino partida, como en el caso de los plátanos. Solo hay que coger uno y pelarlo en un segundo, literalmente, y a comer. Pues no, Mercadona lo pone aún más sencillo y ya lo ofrece pelado y cortado, como si de un chiste de niño ultramimado se tratara. "No creo que piensen en la gente con problemas, piensan en los vagos que van a comprarlo, igual que los sitios donde venden mandarinas en gajos o plátanos ya pelados", señalaba otro.

La lógica detrás: rapidez, conveniencia y nuevos hábitos



Aunque algunos productos puedan parecer innecesarios, responden a cambios reales en el consumo: menos tiempo para cocinar, aumento de hogares unipersonales y mayor demanda de comida lista para consumir.

Mercadona lleva años adaptando su catálogo a estos hábitos, con una estrategia centrada en productos listos para comer, formatos individuales y preparaciones rápidas. Esto explica la aparición de artículos que, hace unos años, habrían parecido impensables en un supermercado tradicional.

Otros productos curiosos que han llamado la atención



Además de los huevos fritos y los plátanos pelados, hay otros productos que han generado conversación:

Fruta ya cortada y envasada.

Tortillas preparadas listas para calentar.

listas para calentar. Snacks refrigerados listos para consumir.

listos para consumir. Comidas completas en formato take away.

Muchos de ellos forman parte de la apuesta de Mercadona por competir con la comida preparada y el delivery. Eso sin contar, aunque ya no se pueden considerar raros, los múltiples productos congelados que normalmente se vendían al natural, como el brócoli, y sabores para todos los gustos en "irresistibles" como los chocolates y los helados.

Más allá de lo anecdótico, estos productos reflejan algo más profundo: cómo está cambiando la relación con la comida. Hoy, el consumidor busca rapidez, facilidad y soluciones inmediatas.