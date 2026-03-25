Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El producto de Mercadona que más da que hablar: vale 3,90, está por tiempo limitado y todo apunta a éxito
Virales
Virales

El producto de Mercadona que más da que hablar: vale 3,90, está por tiempo limitado y todo apunta a éxito

Una nueva empanada de pollo con rulo de cabra y cebolla caramelizada arrasa en TikTok, divide opiniones y ya hay quien la busca sin éxito en varios supermercados.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Aparcamiento en un Mercadona
Una nueva sección de Mercadona llega a 9 ciudadesGetty Images

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Uno de sus nuevos lanzamientos está arrasando en redes sociales incluso antes de llegar a todos los supermercados. Se trata de una empanada de pollo con rulo de cabra y cebolla caramelizada que, por 3,90 euros y disponible por tiempo limitado, se ha convertido en uno de los productos más comentados del momento.

El impulso definitivo lo ha dado el tiktoker @jorgeblublu555, que ha compartido su veredicto tras probarla. En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, no escatima en entusiasmo: "Está tremenda. El pollo con el rulo y la cebolla caramelizada forman un tándem brutal. La mejor empanada del Mercadona sin duda, buenísima".

Las imágenes acompañan. Al partirla, el interior muestra un relleno generoso y una mezcla que, al menos a primera vista, convence. "Esto es una fantasía", asegura mientras enseña la textura por dentro. Un vídeo sencillo, pero suficiente para encender la conversación.

Entre el hype… y las dudas

Como suele ocurrir con los productos virales de Mercadona, el entusiasmo no ha tardado en mezclarse con la crítica. Los comentarios reflejan una conversación mucho más compleja que el simple "me gusta o no me gusta".

Por un lado, están los que ya la han probado y repiten: "Mi cena de todos los sábados", dice uno. Otros van más allá: "La probé, es muy buena". Incluso hay quien celebra que haya llegado en formato grande tras conocer versiones anteriores.

Pero no todo es entusiasmo. También hay críticas claras. "Es muy dulce", coinciden varios usuarios, señalando que la cebolla caramelizada domina demasiado el sabor. Otros apuntan que "el queso no se nota mucho" y que el protagonismo recae más en el pollo y la cebolla.

Ingredientes, el gran debate

Más allá del sabor, el foco también se ha puesto en la composición del producto. Algunos comentarios cuestionan directamente la calidad: "10% pollo, 5% rulo… jajajajaja", ironiza un usuario. Otros critican la presencia de ciertos ingredientes o aditivos: "20 aditivos cancerígenos", "aceite de palma… deberían prohibirlo", escriben.

Incluso hay quien tira de humor para expresar su rechazo: "Si lo haces en casa está mucho mejor", mientras otros directamente optan por no acercarse: "Me sentó súper mal".

El factor Mercadona: búsqueda y frustración

Otro de los elementos que ha disparado la conversación es su disponibilidad. Al tratarse de un producto por tiempo limitado, muchos usuarios aseguran no haberlo encontrado en sus tiendas habituales.

"En mi Mercadona no ha llegado", "en Granada no la he visto", "en Tenerife no está", "llevo meses buscándola", son algunos de los mensajes que se repiten. Esa sensación de producto difícil de conseguir no hace más que aumentar su atractivo.

Porque en Mercadona, muchas veces, el éxito no solo depende del sabor. También de la escasez.

¿Nuevo fenómeno viral?

Con todos estos ingredientes -precio bajo, edición limitada, viralidad en TikTok y opiniones enfrentadas- la empanada de pollo con rulo de cabra tiene todo para convertirse en el próximo fenómeno de la cadena valenciana.

Guste más o guste menos, lo que está claro es que ya ha conseguido algo clave: Que todo el mundo hable de ella.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para macami

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos