El producto de Mercadona que más da que hablar: vale 3,90, está por tiempo limitado y todo apunta a éxito

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Uno de sus nuevos lanzamientos está arrasando en redes sociales incluso antes de llegar a todos los supermercados. Se trata de una empanada de pollo con rulo de cabra y cebolla caramelizada que, por 3,90 euros y disponible por tiempo limitado, se ha convertido en uno de los productos más comentados del momento.

El impulso definitivo lo ha dado el tiktoker @jorgeblublu555, que ha compartido su veredicto tras probarla. En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, no escatima en entusiasmo: "Está tremenda. El pollo con el rulo y la cebolla caramelizada forman un tándem brutal. La mejor empanada del Mercadona sin duda, buenísima".

Las imágenes acompañan. Al partirla, el interior muestra un relleno generoso y una mezcla que, al menos a primera vista, convence. "Esto es una fantasía", asegura mientras enseña la textura por dentro. Un vídeo sencillo, pero suficiente para encender la conversación.

Entre el hype… y las dudas

Como suele ocurrir con los productos virales de Mercadona, el entusiasmo no ha tardado en mezclarse con la crítica. Los comentarios reflejan una conversación mucho más compleja que el simple "me gusta o no me gusta".

Por un lado, están los que ya la han probado y repiten: "Mi cena de todos los sábados", dice uno. Otros van más allá: "La probé, es muy buena". Incluso hay quien celebra que haya llegado en formato grande tras conocer versiones anteriores.

Pero no todo es entusiasmo. También hay críticas claras. "Es muy dulce", coinciden varios usuarios, señalando que la cebolla caramelizada domina demasiado el sabor. Otros apuntan que "el queso no se nota mucho" y que el protagonismo recae más en el pollo y la cebolla.

Ingredientes, el gran debate

Más allá del sabor, el foco también se ha puesto en la composición del producto. Algunos comentarios cuestionan directamente la calidad: "10% pollo, 5% rulo… jajajajaja", ironiza un usuario. Otros critican la presencia de ciertos ingredientes o aditivos: "20 aditivos cancerígenos", "aceite de palma… deberían prohibirlo", escriben.

Incluso hay quien tira de humor para expresar su rechazo: "Si lo haces en casa está mucho mejor", mientras otros directamente optan por no acercarse: "Me sentó súper mal".

El factor Mercadona: búsqueda y frustración

Otro de los elementos que ha disparado la conversación es su disponibilidad. Al tratarse de un producto por tiempo limitado, muchos usuarios aseguran no haberlo encontrado en sus tiendas habituales.

"En mi Mercadona no ha llegado", "en Granada no la he visto", "en Tenerife no está", "llevo meses buscándola", son algunos de los mensajes que se repiten. Esa sensación de producto difícil de conseguir no hace más que aumentar su atractivo.

Porque en Mercadona, muchas veces, el éxito no solo depende del sabor. También de la escasez.

¿Nuevo fenómeno viral?

Con todos estos ingredientes -precio bajo, edición limitada, viralidad en TikTok y opiniones enfrentadas- la empanada de pollo con rulo de cabra tiene todo para convertirse en el próximo fenómeno de la cadena valenciana.

Guste más o guste menos, lo que está claro es que ya ha conseguido algo clave: Que todo el mundo hable de ella.