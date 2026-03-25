Unos italianos, "traumados de por vida" al ir a Mercadona y ver cómo hacen allí uno de los productos estrella de su país

Italia y España están unidas por la sacrosanta cocina mediterránea que se basa principalmente en tres pilares fundamentales: las legumbres, los lácteos y el también sacrosanto aceite de oliva.

Después, cada país tiene sus propias costumbres y su propia cocina. Si en España hay paella y tortilla de patatas —por ejemplo, hay otras muchas más—, en Italia tienen la pizza y la pasta como dos de sus buques insignia.

A los españoles no les gusta viajar a otro país y ver, por ejemplo, paellas con guisantes y chorizo o otras aberraciones culinarias en nombre de la gastronomía patria, a los italianos tampoco les gusta venir a España y toparse con una pizza carbonara como la que venden en Mercadona.

Es verdad que los supermercados se suelen amoldar a los gustos de cada región y si en España la carbonara se toma con nata, aunque la receta original no sea así, estos locales la hacen con un sabor más accesible para todos los paladares.

La usuaria de TikTok ha tirado de humor para contar el shock que han vivido dos de sus amigos italianos cuando han ido a Mercadona y se han topado con la pizza carbonara y con la pizza pepperoni.

Los ingredientes de la carbonara de Mercadona

Pero, ¿qué lleva la pizza carbonara de Mercadona y por qué se han quedado tan en shock los italianos?

Según la página web del gigante valenciano, los ingredientes son:

Harina de trigo

Bacon

Crema de leche

Queso emmental

Agua

Champiñones

Cebolla

Aceite de girasol

Sal

Trazas de soja y de mostaza

El precio de esta pizza es de 2,90 euros de tamaño mediano y 3,40 de tamaño familiar. La primera pesa 430 gramos y la segunda 600.

En los comentarios de TikTok muchos han tirado de humor para responder al vídeo de los italianos sorprendidos por las pizzas de Mercadona. "Traumados de por vida con la pizza carbonara", ha dicho la persona que ha subido el vídeo.

El debate sobre los platos de un lado y de otro no se ha hecho esperar y hay mensajes del tipo: "Así me quedo yo en ver los arroces que hacéis por ahí", "Así me quedo cuando veo la ensaladilla rusa" y "Que la pruebe y despues opine, porque esta bueniiisima!!".