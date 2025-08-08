Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba
Según las primeras informaciones el fuego se ha provocado por una barredora, que hacía labores de limpieza en el interior del templo.
Se ha declarado un incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba que afecta a su interior y a la fachada principal. El fuego se ha debido a una barredora que realizaba labores de limpieza en el interior del templo.
Según las primeras informaciones no hay personas afectadas, aunque las llamas y el humo sí están afectando al edificio monumental, Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes referentes histórico-turístico de España.
Las llamas originadas en una de las capillas se ha extendido rápidamente hasta las cubiertas, tal y como han informado a EFE fuentes del Cabildo del Catedral.
El fuego, declarado alrededor de las 21:15, ha provocado la inmediata reacción de varias dotaciones de bomberos, que han desalojado la zona y los diferentes accesos a la Mezquita. Dada su altura, la columna de humo es visible desde varias zonas de la ciudad.