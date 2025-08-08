Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba

Se ha declarado un incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba que afecta a su interior y a la fachada principal. El fuego se ha debido a una barredora que realizaba labores de limpieza en el interior del templo.

Según las primeras informaciones no hay personas afectadas, aunque las llamas y el humo sí están afectando al edificio monumental, Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes referentes histórico-turístico de España.

Las llamas originadas en una de las capillas se ha extendido rápidamente hasta las cubiertas, tal y como han informado a EFE fuentes del Cabildo del Catedral.

El fuego, declarado alrededor de las 21:15, ha provocado la inmediata reacción de varias dotaciones de bomberos, que han desalojado la zona y los diferentes accesos a la Mezquita. Dada su altura, la columna de humo es visible desde varias zonas de la ciudad.