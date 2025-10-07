Denunciada una mujer en Ávila por dejar 20 horas solo en casa a su hijo de once años tras salir de fiesta

Un coche de la Policía Nacional en la plaza de Santa Teresa de Ávila, el sábado.

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una mujer de 31 años, vecina de la capital abulense, por un posible delito de abandono temporal de menores, al haber dejado solo en el domicilio a su hijo de 11 años.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado, los hechos se produjeron a las 03.10 horas del sábado 4 de octubre, cuando la Policía Local recibió una llamada en la que se alertaba de que una mujer se encontraba tendida en el suelo en la avenida de Madrid, con signos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Cuando se desplazaron hasta el lugar, los agentes solicitaron una ambulancia, dado que la mujer "no respondía a estímulos", pero fue cuando llegó la asistencia médica cuando la mujer recuperó el control y rechazó ser asistida.

El hombre que la acompañaba manifestó que habían salido de fiesta con más personas desde las 00.00 horas y la mujer, al ser preguntada por los agentes acerca de si alguna persona conocida o familiar se podía hacer cargo de ella, indicó espontáneamente que su pareja trabajaba en Madrid y que su hijo de 11 años se encontraba solo en el domicilio familiar.

Ante esas declaraciones, otra patrulla de Policía Local se desplazó al domicilio de la mujer, donde localizaron al menor, quien manifestó que llevaba dormido desde las 20 horas y que, previamente, su madre le había dicho que se iba a una reunión y llegaría tarde.

Ante estos hechos, los agentes contactaron con el fiscal de menores de guardia, quien dispuso que, si no había otra persona que se pudiera hacer cargo del menor, se le trasladase al Centro Arturo Duperier de Ávila a efectos de protección, además de proceder a la detención de su madre por un posible delito de abandono temporal de menores.