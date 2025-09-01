Desarticulan una red que explotaba a más de medio centenar de inmigrantes en restaurantes

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon en julio una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, principalmente en restaurantes de Torredembarra (Tarragona), y detuvieron a 10 personas en un operativo conjunto en las provincias de Tarragona y Madrid.

Según ha informado este lunes el Ministerio del Interior, la organización criminal se dedicaba a captar personas extranjeras potencialmente vulnerables para trasladarlas a España y explotarlas en restaurantes que poseían, principalmente en Torredembarra.

Se trata de la segunda fase de una operación policial iniciada en 2023 y que, en abril de 2024, se saldó con entradas y registros, la detención de los principales responsables de este grupo y la liberación de 25 posibles víctimas.

La investigación en los meses posteriores, mediante el análisis de documentación, teléfonos móviles y dispositivos informáticos intervenidos, permitió a la Policía localizar 32 potenciales víctimas más, que han presentado denuncia.

Fruto del análisis de los efectos intervenidos y de las declaraciones prestadas por las víctimas, los pasados 21, 22 y 23 de julio se llevó a cabo una segunda fase del operativo, con la detención de diez personas: cinco en Tarragona, cuatro en Torredembarra y una en Arganda del Rey (Madrid). Los arrestados pasaron a disposición de la autoridad competente de los juzgados de instrucción de El Vendrell (Tarragona).