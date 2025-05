Descubren un hallazgo dorado extraordinario y los arqueólogos lanzan alerta: "Sabemos qué hay más por ahí"

Un hombre llamado Christian Hasager, ha conseguido realizar un "hallazgo absolutamente fantástico" después de encontrarse con una joya que data de la Edad del Hierro germánica y entregarla al Museo Østjylland, el cual se ha hecho responsable de ella.

"Es un deseo, es decir, por lo que ha colgado una cadena o una cuerda. Es bastante fuerte y grande, por lo que también sospechamos que es un colgante más grande el que ha estado aquí", afirma la arqueóloga y jefa de arqueología del museo, Benita Clemmensen.

"Es una experiencia increíble ser el primero en estar con esta pieza de joyería durante quizás 1500 años. Es un subidón, es adrenalina, estás orgulloso de haber encontrado algo. Es una sensación fantástica de felicidad", explica por su parte el hombre que la encontró.

Uno de los motivos por los que ha sorprendido el hallazgo es la rareza de la joya y su antigüedad. "No es tan frecuente que obtengamos oro y luego una joya de 1500 años de antigüedad", relata Benita Clemmensen.

Según comenta el descubridor, halló las joyas cuando se encontraba paseando con su detector a inicios de abril junto con su hijo. "Significa algo tener a alguien el campo con quien puedes compartirlo. Es un poco desalentador cuando encuentras algo genial y no tienes a nadie con quien compartirlo", asegura.

A pesar de que, tal y como explica, es raro encontrar objetos de valor durante sus paseos, él no tuvo dudas de que se trataba de algo especial. "Camino mucho con detectores y hago muchos hallazgos. No se encuentra mucho oro, y ciertamente no ese oro viejo", añade. "Creo que es genial ayudar a darle a esta área un poco más de historia. Es genial sentir que estás contribuyendo".

Ahora, el hallazgo será trasladado al Museo Nacional, donde se espera que sea exhibido junto con otras obras y joyas. Además, esperan encontrar en la zona muchas otras joyas, por lo que la ubicación aún permanece en secreto. "Mantenemos la ubicación en secreto porque sabemos qué hay más por ahí", sentencia.