Félix Ruiz, de cobrar 1.500 euros al mes a tener millones en su cuenta con 26 años tras el pelotazo de Tuenti: "Me lo gasté todo, me compré un montón de coches"

Félix Ruiz, cofundador de Tuenti, se convirtió de la noche a la mañana en multimillonario cuando él y sus socios alcanzaron un acuerdo para vender la conocida red social española.

El empresario ha pasado por los micrófonos del pódcast Tengo un Plan para hacer un repaso de su trayectoria profesional hablar sobre cómo cambió su vida cuando semejante cantidad de dinero llegó a su cuenta bancaria.

Respecto al momento en el que la operación de venta de Tuenti se hizo efectiva, Félix Ruiz ha destacado que "fue una pasada. Pasé de cobrar 1.500 euros al mes a de repente entrarme a un zambombazo en la cuenta. No me acuerdo cuánto dinero era, no sé si era en torno a los seis millones de euros".

Respecto a ese cambio económico tan brusco y cómo lo digirió, el cofundador de Tuenti ha expresado que "era una cosa totalmente desorbitada. Yo creía que era el rey del mambo, multimillonario. Pero es que al final hoy en día tampoco es tanto dinero. En aquel entonces era muy joven, era pasar de un extremo al otro en un día, era un cambio de vida".

Aunque era una cantidad de dinero con la que otras personas habrían pensado en vivir tranquilas sin tener que trabajar más durante el resto de sus vidas, Féliz Ruiz ha contado que él se permitió numerosos lujos, lo que hizo que el dinero se agotara.

Coches, viajes y alguna inversión

"Yo al final me lo gasté todo, me gasté todo el dinero. Bueno, yo y todos mis colegas. Hicimos algunas inversiones, pero yo me dediqué a viajar por el mundo, me compré un montón de coches… en definitiva, lo que hace un chaval de 26 años con pasta", ha afirmado el cofundador de Tuenti.

Tras la venta de la red social española, Félix Ruiz ha participado como fundador, consultor e inversor en otras empresas emergentes que han acabado siendo exitosas como Playtomic, Jobandtalent o Auro.