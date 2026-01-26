Detenido un hombre de 65 años en Lleida por la muerte violenta de una mujer

Los Mossos d’Esquadra han detenido este domingo en Lleida a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en una vivienda de la capital catalana. El arresto se ha producido después de que el propio hombre acudiera voluntariamente, a media tarde, a una comisaría para comunicar que había matado a una mujer.

Tras ese aviso, varias dotaciones policiales se desplazaron al piso indicado, situado en la calle Ciutat de Fraga, donde se localizó el cuerpo sin vida de la mujer y constataron que presentaba signos de una muerte “muy violenta”. La Mossos d’Esquadra procedieron a la detención del presunto autor en dependencias policiales. La División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer todo lo ocurrido.

Fuentes cercanas a la investigación han precisado a EFE que, por el momento, los Mossos no investigan el crimen como un posible caso de violencia machista, aunque sí tratan de averiguar cuál era la relación entre el hombre detenido y la víctima. Las mismas fuentes no han concretado cómo se produjo la muerte, más allá de subrayar su extrema violencia.

Horas después de conocerse el suceso, el Ayuntamiento de Lleida ha hecho público un comunicado en redes sociales en el que expresa su “pesar” por el asesinato y en el que “condena rotundamente el feminicidio que se ha producido en Lleida”. El consistorio ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio para este lunes, a las doce del mediodía, en la plaza de la Paeria, así como una concentración de rechazo a las 19:00 horas.

Durante los dos días siguientes, según el mismo comunicado municipal, se guardará también un minuto de silencio antes de todos los actos oficiales. Mientras tanto, el hombre detenido permanece en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Lleida a la espera de pasar a disposición judicial, con la investigación todavía en una fase inicial.

Violencia machista en 2025: 48 mujeres asesinadas

El crimen de Lleida se produce días después del último caso que se investiga como violencia machista en España, ocurrido este sábado en Alhaurín el Grande, donde una mujer de 33 años, de nacionalidad británica, fue asesinada presuntamente por su expareja. La víctima, Victoria H., estaba incluida en el sistema VioGén, con riesgo bajo y medidas judiciales activas de prohibición de aproximación y comunicación. El presunto autor se entregó horas después en la prisión de Alhaurín de la Torre y reconoció ante funcionarios penitenciarios que había apuñalado a la mujer delante de sus tres hijos menores, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos.

Al margen de estos casos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha actualizado también las cifras de asesinatos machistas correspondientes al año 2025 tras incorporar el asesinato de María Antonia, de 28 años, ocurrido el 24 de septiembre en su domicilio de Badajoz. Con esa actualización, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025 asciende a 48. Un total de 1.347 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse las estadísticas oficiales.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas, además del correo 016-online@igualdad.gob.es y del servicio de WhatsApp en el 600 000 016. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil, así como recurrir a la aplicación AlertCops.