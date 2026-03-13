Francisco Iglesias lleva 47 años presentándose a las elecciones en Zamora sin ganar nunca: "Mientras pueda subir mis 64 cuestas en bicicleta, estaré en condiciones de presentarme"

Francisco Iglesias Carreño es un caso único en la historia de la democracia española. Y lo es sin necesidad de haber sido nunca ministro o diputado en el Congreso. Él es histórico porque se trata del único aspirante castellanoleonés que se ha presentado a todos los procesos electorales desde el fin de la Dictadura.

Iglesias es el candidato por Zamora del Partido Regionalista del País Leonés, el PREPAL, una formación que como su nombre indica, defiende la independencia frente a Castilla de la región conformada por León, Salamanca y Zamora, su territorio.

Este partido es pionero en la 'batalla' política por la independencia leonesa, aunque hace años se vio 'adelantado' claramente por la Unión del Pueblo Leonés, que aspira a sumar entre 3 y 4 escaños en las inminentes elecciones en Castilla y León. De esa formación, le diferencia que "el PREPAL es un partido no bancario, que no ha pedido préstamos" y que "desde siempre hemos estado con las tres provincias, no solo en parte de una de ella".

Inquebrantable en sus convicciones, Francisco Iglesias ha defendido el proyecto del PREPAL en una entrevista en Radio Zamora, de la Cadena SER. A sus 81 años, justifica ser capaz de afrontar el reto de las elecciones por ser capaz de subir con su bicicleta las 64 grandes cuestas que tiene Zamora ciudad. "Mientras pueda hacerlo, demuestra que estoy en forma", bromea.

No es baladí su ejemplo ciclista, porque equipara las elecciones con "una carrera de fondo, de constancia, esto no va de velocidad". "Y siempre me presento con el mismo ánimo, la misma intensidad y el mismo objetivo", que no es otro que "conseguir un estatuto de autonomía para la regionalidad leonesa", admite en la SER. Así seguirá "mientras el partido crea que soy útil para el proyecto".

Y aunque "el tiempo pasa para todos", promete seguir con pasión y fuerzas en pos de "una regionalidad leonesa autónoma con todos los ciudadanos incluidos" para combatir lo que hoy llama "una bolsa europea subdesarrollada", aunque sea "en una campaña sin fondos ni gabinetes de comunicación ni nada".