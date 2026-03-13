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Francisco Iglesias lleva 47 años presentándose a las elecciones en Zamora sin ganar nunca: "Mientras pueda subir mis 64 cuestas en bicicleta, estaré en condiciones de presentarme"
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Francisco Iglesias lleva 47 años presentándose a las elecciones en Zamora sin ganar nunca: "Mientras pueda subir mis 64 cuestas en bicicleta, estaré en condiciones de presentarme"

A sus 81 años, este ciudadano zamorano asegura seguir "con el mismo ánimo, la misma intensidad y el mismo objetivo", la autonomía para la región leonesa que defiende con su partido, el PREPAL.

Miguel Fernández Molina
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Detalle de la plaza de Sagasta en Zamora
Detalle de la plaza de Sagasta en ZamoraJoaquin Gomez Sastre vía getty images

Francisco Iglesias Carreño es un caso único en la historia de la democracia española. Y lo es sin necesidad de haber sido nunca ministro o diputado en el Congreso. Él es histórico porque se trata del único aspirante castellanoleonés que se ha presentado a todos los procesos electorales desde el fin de la Dictadura. 

Iglesias es el candidato por Zamora del Partido Regionalista del País Leonés, el PREPAL, una formación que como su nombre indica, defiende la independencia frente a Castilla de la región conformada por León, Salamanca y Zamora, su territorio. 

Este partido es pionero en la 'batalla' política por la independencia leonesa, aunque hace años se vio 'adelantado' claramente por la Unión del Pueblo Leonés, que aspira a sumar entre 3 y 4 escaños en las inminentes elecciones en Castilla y León. De esa formación, le diferencia que "el PREPAL es un partido no bancario, que no ha pedido préstamos" y que "desde siempre hemos estado con las tres provincias, no solo en parte de una de ella".

Inquebrantable en sus convicciones, Francisco Iglesias ha defendido el proyecto del PREPAL en una entrevista en Radio Zamora, de la Cadena SER. A sus 81 años, justifica ser capaz de afrontar el reto de las elecciones por ser capaz de subir con su bicicleta las 64 grandes cuestas que tiene Zamora ciudad. "Mientras pueda hacerlo, demuestra que estoy en forma", bromea.

No es baladí su ejemplo ciclista, porque equipara las elecciones con "una carrera de fondo, de constancia, esto no va de velocidad". "Y siempre me presento con el mismo ánimo, la misma intensidad y el mismo objetivo", que no es otro que "conseguir un estatuto de autonomía para la regionalidad leonesa", admite en la SER. Así seguirá "mientras el partido crea que soy útil para el proyecto".

Y aunque "el tiempo pasa para todos", promete seguir con pasión y fuerzas en pos de "una regionalidad leonesa autónoma con todos los ciudadanos incluidos" para combatir lo que hoy llama "una bolsa europea subdesarrollada", aunque sea "en una campaña sin fondos ni gabinetes de comunicación ni nada".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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