Detenido un hombre por encubrir al asesino de Martha, la mujer apuñalada en Villaverde delante de su bebé

La Policía Nacional ha detenido esta semana a un hombre por encubrir al hombre de 30 años acusado de asesinar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, el pasado lunes en un domicilio de Villaverde (Madrid) delante de su bebé de 15 meses.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras la detención del presunto autor en la localidad de Torrejón de Ardoz horas después de cometer el crimen, agentes del Grupo V de Homicidios del Jefatura Superior de Policía de Madrid sospecharon de que el arrestado había mantenido conversaciones telefónicas con otra persona.

Los agentes han detenido esta mañana a este hombre como presunto autor de un delito de encubrimiento. Martha, de 21 años y madre de una bebé de 15 meses, fue presuntamente asesinada por su expareja en un domicilio del distrito de Villaverde donde tenía alquilada una habitación en la que residía con la pequeña.

Estaba inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo, mientras que el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

La joven había recibido atención a través de los recursos de VioGén en Castilla-La Mancha, ya que residió en Guadalajara y Valdepeñas (Ciudad Real), comunidad de la que no era natural y que voluntariamente decidió abandonar hace unos meses para instalarse en este domicilio.

En él irrumpió su presunto asesino en torno a las 15:00 horas de este lunes y le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte. Después huyó del lugar, si bien en la madrugada del martes fue arrestado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Martha es la víctima mortal número 32 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.