Detenidos seis miembros de los 'Biris Norte' por agredir a aficionados rivales en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla capital a seis personas pertenecientes a un grupo "radical violento" por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival, incidente que se produjo en Valencia el pasado agosto.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de agosto en la localidad de Gandía (Valencia), cuando agresores y víctimas se encontraban pasando unos días de vacaciones.

El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de "forma amistosa". Sin embargo, cuando los agresores conocieron la afinidad de las víctimas por un grupo rival, "se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio", según ha detallado la Policía Nacional.

Una vez allí, un grupo de seis miembros del grupo radical 'Biris Norte' comenzó a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol, reconociendo así "expresamente" que eran miembros del grupo ultra.

Tal y como han explicado los agentes, en el ataque los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y acometimientos con botellas de cristal fracturadas. En consecuencia, una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delitos Violentos y la Brigada Local de Información de Gandía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Sevilla y Valencia, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información. Los seis detenidos fueron puestos a disposición judicial, siendo decretada la prisión provisional para todos ellos.

