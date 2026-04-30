"Deterioro generalizado": España pierde seis puestos en libertad de prensa por el 'lawfare' y la precariedad laboral

Ilustración del artista Jorm Sangsorn sobre la libertad de prensa: un puño armado con una pluma, con el cielo al fondo.

España ha sufrido un notable retroceso en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Según el informe publicado este jueves, nuestro país desciende hasta el puesto 29, perdiendo seis posiciones respecto al año anterior.

Esta caída se debe a un "deterioro generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo", reflejado en una puntuación global de 75,42 puntos, lo que supone una pérdida de 1,93 puntos frente a los 77,35 obtenidos en 2025.

La organización advierte que este descenso es multicausal: obedece al "agravamiento de la salud económica del sector y de la precariedad laboral, el lawfare contra periodistas, la politización de los medios (incluidos los públicos, también), y el aumento de la violencia contra profesionales de los medios, especialmente las mujeres".

El dossier refleja un sistema mediático bajo presión política y económica, que genera un debilitamiento de los que han sido pilares fundamentales del periodismo en España.

Vamos al indicador económico (puesto 40, -6 posiciones): con 55,67 puntos, es el principal "lastre estructural" del país. RSF denuncia que la "precariedad laboral está cronificada" y los profesionales enfrentan "crecientes dificultades para acceder a salarios dignos". Además, la "alta concentración del sector y una dependencia significativa de fuentes de financiación externas, incluida la publicidad institucional", comprometen la independencia editorial.

En el caso del indicador político (puesto 28, -2 posiciones), se alcanzan los 71,25 puntos. La organización señala una "progresiva politización de los medios, incluidos los públicos", donde la "frontera entre información y opinión se desdibuja". Se menciona específicamente la situación en RTVE, cuestionada por su presidencia, y en las radiotelevisiones autonómicas, cuya politización "vulnera su misión de servicio público".

Datos referidos a España de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Reporteros Sin Fronteras

Acoso judicial y reformas paralizadas

El marco legal ha sido el indicador que más ha caído en el ránking de RSF, descendiendo nueve posiciones hasta el puesto 26 (80,58 puntos). Este deterioro se vincula directamente con el aumento de las "acciones judiciales abusivas contra periodistas (SLAPPs), utilizadas como mecanismos de intimidación".

La ONG también critica la parálisis legislativa del Gobierno y sus socios para derogar los aspectos más polémicos de la "Ley Mordaza" o revisar los "delitos de opinión". Aunque existe un compromiso con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), su implementación se considera "parcial e insuficiente".

El contexto social también se ha vuelto más adverso, bajando siete posiciones, hasta el 27. Con 79,04 puntos, se observa una "actitud cada vez más hostil hacia la profesión periodística", motivada por la crispación y la polarización.

En el caso de la seguridad (en la que se bajan también siete escalones, hasta el puesto 35), es donde España logra mejor nota, con 90,55 puntos. Pese a ello, sufre por el "auge de agitadores y activistas del ámbito de la extrema derecha" -en ocasiones apoyados también por la derecha", se recuerda- que "se presentan como periodistas" pero hostigan a los profesionales. Pasa incluso en el Congreso. "Estos actores interfieren en las coberturas informativas, hostigan a periodistas en el ejercicio de su trabajo y trasladan ese acoso a su esfera privada, contribuyendo a amplificar un clima de intimidación", se denuncia.

RSF pone el foco en la "ciberviolencia y el ciberacoso", tan "preocupante", subrayando que tiene un "impacto desproporcionado sobre las mujeres periodistas", quienes sufren ataques "más intensos, sistemáticos y personalizados" que a menudo saltan del mundo virtual al presencial, "introduciendo una vulnerabilidad adicional en el ejercicio de su profesión".

Marco general de retroceso

Más allá de España, el panorama de la información en el planeta se ensombrece de forma alarmante a nivel global. Según la Clasificación Mundial, la libertad de prensa en el mundo ha caído a su "peor nivel en 25 años". Por primera vez en la historia del ránking, más de la mitad de los países del mundo se encuentra en una situación catalogada como "difícil" o "muy grave", sumando un 52,2% del total analizado, frente al ínfimo 13,7% que representaban en la primera edición de 2002.

La situación es crítica: mientras que en 2002 el 20% de la población mundial vivía en un país con una situación de prensa "buena", un cuarto de siglo después, "menos del 1% de la población mundial disfruta de esta situación favorable". Demoledor.

Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Reporteros Sin Fronteras

De los cinco indicadores que miden la libertad de prensa (político, legal, económico, social y seguridad), el marco legal es el que más ha bajado este año, deteriorándose en el 60% de los países (110 de 180). RSF advierte que se evidencia una "creciente criminalización del periodismo" mediante el "uso indebido de las leyes de seguridad nacional, las acciones judiciales abusivas, las trabas sistemáticas a quienes investigan, revelan y denuncian".

Anne Bocandé, directora editorial de la organización con sede en París (Francia), es tajante al respecto: "¿Hasta cuándo vamos a tolerar la asfixia del periodismo, la obstaculización sistemática de los periodistas y la erosión continua de la libertad de prensa?", se pregunta. Además, señala que los autores de estos ataques -Estados autoritarios, poderes políticos y plataformas incontrolables- tienen una "responsabilidad directa y abrumadora" y que, ante esto, "la pasividad se convierte en una forma de complicidad".

Si nos adentramos en el análisis regional, vemos que las Américas experimentan un cambio significativo a peor. Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, pierde siete posiciones, hasta el puesto 64. El informe destaca que el republicano ha hecho de los ataques contra la prensa una "práctica sistemática". Esta tendencia es imitada en América Latina por mandatarios como Javier Milei en Argentina (puesto 98; -11) y Nayib Bukele en El Salvador (puesto 143; -8), quienes "reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios".

El impacto de los conflictos

El impacto de los conflictos armados es devastador para los informadores. En Palestina (posición 156), más de 220 periodistas han sido asesinados sólo en Gaza por el Ejército israelí desde octubre de 2023, de los cuales al menos 70 estaban en ejercicio de su labor. Israel, por esta razón, se hunde cuatro puestos en la clasificación general y su indicador legal se desploma.

Protesta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la Plaza Mayor de Madrid por los asesinatos de periodistas a manos de Israel en Gaza, el el 26 de septiembre de 2024. Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

En el caso de las dictaduras, la situación permanece inmutable o empeora:China (178), Corea del Norte (179) y Eritrea (180) cierran la tabla. Hay otros casos sangrantes, como que en Eritrea el periodista Dawit Isaak cumple 25 años encarcelado sin juicio. En la Rusia (puesto 172) bajo Vladimir Putin continúa su guerra contra Ucrania y se utilizan leyes de "terrorismo, separatismo o extremismo" para restringir la información. Por ejemplo, en abril de 2026, 48 periodistas estaban detenidos en el país.

Hong Kong (posición 140) se ha desplomado 122 puestos desde que China asumió el control del territorio (1997); recientemente el editor Jimmy Lai fue condenado a 20 años de prisión.

Por otro lado, el de la cierta esperanza, tenemos a Siria (clasificado número 141), país que registra el "mayor avance" de la clasificación (+36 puestos) tras la caída del régimen de Bashar al Assad, en diciembre de 2024.

Las democracias, como se ha visto en el caso de España, no son inmunes a las malas tendencias. Incluso en ellos, aumenta la presión a los informadores: véase Japón (62), que mantiene leyes de secreto de Estado que debilitan la independencia editorial. O Francia (25), que también registra maniobras jurídicas intimidatorias.

En general, Europa del Este y Oriente Medio siguen siendo las "más peligrosas para los periodistas".

RSF concluye que en más del 80% de los países, los mecanismos de protección se perciben como "inexistentes o ineficaces". La organización insiste en que el "contagio autoritario no es una fatalidad" y que corresponde a las democracias y ciudadanos "plantar cara a quienes imponen el silencio". Es verdad que hay muchos matices de grises entre Noruega, líder por décimo año consecutivo, y Eritrea, el último, pero hay que dar la pelea por igualarlos... en derechos cumplidos.

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