Candela Peña defiende la regularización de migrantes en 'La Revuelta' como pocos han hecho antes: "Es sentido común"

La actriz Candela Peña estuvo este martes en La Revuelta, donde cuenta con una sección propia en la que cuenta algunas anécdotas vividas durante la semana. En esta ocasión ha arrancado dando "las gracias a las mujeres, porque donde quiera que vaya, las señoras es locura".

Al hilo de esto, la intérprete catalana aprovechó la ocasión para reivindicar la regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno: "Les quiero dar las gracias a todas las señoras, menos a un tipo, la señora que tiene a una señora en su casa, le paga 6 euros y no quiere que esté regulada. Esa señora, no".

El presentador del programa, David Broncano, recogió el guante señalando que en algún momento habían comentado el tema en el programa y que le parecía "increíble" que no se les dé el alta a "las trabajadoras del hogar".

"¡Púdrase en el infierno!"



Un momento que Candela Peña aprovechó para hablar muy claro sobre esta cuestión. "Esto no es política, es sentido común. Es que hay que regular a las personas. Me dan igual que sean señoras del hogar que si usted tiene en Valencia a unos jornaleros africanos, todo el día a 30 euros, ¡púdrase en el infierno, caballero!", exclamó la actriz.

A modo de conclusión, Candela Peña pidió cordura: "Lo que digo es que tengamos corazón, que alejarse de los hijos de una para cuidar los hijos de otra es duro, coño. Intentaré devolver todo ese amor a las señoras, menos a estas".

¿Quién puede solicitar la regularización?

Desde que se aprobara la regularización de las personas migrantes, los bulos sobre este tema han corrido como la pólvora. Por ello es necesario aclarar algunos puntos

Para acceder a este proceso, los solicitantes deben acreditar el cumplimiento de los siguientes puntos: