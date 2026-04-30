Crece en Estados Unidos el debate sobre el "microsaqueo": jóvenes que roban pequeñas cosas en grandes supermercados como forma de protesta política

¿Cuándo se convierte el robo en un acto de protesta política? Lo llaman ya "microsaqueo" y se refiere al fenómeno creciente de personas, especialmente jóvenes, que roban pequeños artículos de grandes supermercados de Estados Unidos. Este problema preocupa cada vez más en este país y mientras algunos expertos consideran que es una falta menor justificable, otros alertan de las consecuencias que pueden tener este tipo de conductas si se generalizan, según ha publicado The New York Times en su podcast The Opinions.

La escritora Jia Tolentino afirma que ella sí robarías en grandes centros comerciales, como Whole Foods, e incluso admite que ya lo ha hecho: "Sí en circunstancias muy específicas. Creo que robar en una gran superficie comercial no es una falta moral grave, ni tampoco una forma significativa de protesta o acción directa. Pero sí robé en Whole Foods en varias ocasiones", afirma la escritora.

Tolentino cuenta que "ha estado involucrada en un grupo de ayuda mutua del vecindario desde 2021". "Así que cada semana iba a comprarle la comida a la señorita Nancy, mi amiga de una familia que vivía cerca de mi casa, y ella quería ir a Whole Foods. Quería comida de Whole Foods. Y yo pensaba: 'Está bien, genial'. Así que le compraba a la señorita Nancy toda la comida, y luego terminaba y decía: '¡Ay, Dios mío, cuatro limones, se me olvidaron cuatro limones!'. Y en varias ocasiones pensé: 'Voy a volver, coger esos cuatro limones y largarme de aquí'".

También el comentarista político Hasan Piker afirma: "Estoy a favor de robar a las grandes corporaciones, porque roban mucho más a sus propios trabajadores. Sin embargo, algo que podría ayudarte con tu dilema ético es que estas empresas saben que el proceso automatizado que diseñan aumentará las pérdidas. Así que, en realidad, es algo que tienen contemplado".

Piker argumenta, "los limones que robaste se incluyen en las ganancias de estas megacorporaciones, sin importar nada. Y aun así, terminan teniendo mayores márgenes de ganancia, porque ya no tienen que pagar a los cajeros que solían contratar, a diferencia de este sistema automatizado, sabiendo perfectamente que la gente seguirá siendo capaz de robar con mucha más eficacia, de hecho, a través del proceso automatizado".

El problema es lo que pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo, apunta Tolentino. "Pero habrá que preguntarse también ¿qué pasaría si todas las grandes cadenas de supermercados robaran a los trabajadores y a los consumidores? Lo es básicamente cierto. Y esto demuestra que, curiosamente, el daño cometido por un individuo siempre genera más indignación que el mismo daño cometido por una estructura. Así que me inclino por esta idea, que todos lo intenten, a ver qué pasa", dice retante.

Nadja Spiegelman, periodista de esta publicación, explica que "hay algo que se puede decir de robar cuando eres adolescente y buscas la adrenalina". "Y en parte se trata de poner a prueba las reglas y salirte con la tuya", añade. "Pero lo que veo en TikTok y en las redes sociales es gente que dice robar en Whole Foods no solo por la emoción, sino por un sentimiento de ira y justificación moral. Porque los ricos no siguen las reglas, ¿por qué debería hacerlo yo? Y Jeff Bezos tiene demasiado dinero, es multimillonario, ¿por qué debería pagar yo por aguacates orgánicos?".

Este es el argumento precisamente que se plantean estos jóvenes que "microsaquean" como medida de protesta política en Estados Unidos. "Hemos empezado a llamar a esto microsaqueo, porque estos robos tienen una ligera connotación política, más allá de la simple satisfacción de salirse con la suya", añade Spiegelman.