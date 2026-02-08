Adiós a la peor pesadilla de los aeropuertos: el fin de las restricciones de líquidos en el equipaje de mano ya es real, pero tiene letra pequeña

Al menos en un aeropuerto, por ahora, podrás decir adiós a la restricción de 100 mililitros.

Cuántas veces te has enfadado y frustrado por tener que tirar líquidos más o menos valiosos, al no estar en el preceptivo envase máximo de 100 mililitros en el equipaje de mano. ¿Y si te digo que puede tener los días contados? Bueno, vamos por partes porque tiene sus matices.

Durante casi dos décadas, volar con equipaje de mano ha sido sinónimo de miniaturas, bolsas de plástico transparentes y colas eternas en los controles de seguridad. Esa escena empieza a desaparecer, pero no es algo general: lo disfrutarás si vas a Heathrow, el aeropuerto londinense y el de más tráfico del Reino Unido, que ha eliminado por fin el límite de 100 mililitros para los líquidos en cabina.

Ya no es necesario sacar champús, geles ni dispositivos electrónicos de la mochila. Pero el cambio, aunque histórico, no es universal ni automático.

La novedad es posible gracias a una inversión cercana a 1.000 millones de libras (casi 1.152 millones de euros) en nuevos sistemas de seguridad. Heathrow se convierte así en el mayor aeropuerto del mundo en desplegar esta tecnología de forma generalizada.

El resultado es un control más rápido y, sobre el papel, menos frustrante para los pasajeros. Aun así, conviene leer la letra pequeña antes de llenar la mochila de perfumes y botellas.

Por qué ahora se pueden llevar líquidos grandes en cabina: la tecnología al rescate

Las restricciones actuales nacieron en 2006, tras desarticularse un complot terrorista con explosivos líquidos en vuelos transatlánticos. Desde entonces, el máximo permitido era de 100 ml por envase, todos dentro de una bolsa de plástico transparente. La norma se extendió por Europa y buena parte del mundo.

El cambio llega con la implantación de escáneres de tomografía computarizada (TC), similares a los que se usan en hospitales. Estos dispositivos generan imágenes 3D del contenido del equipaje, lo que permite identificar con mayor precisión sustancias peligrosas sin necesidad de limitar el tamaño de los líquidos.

En Heathrow, cada pasajero puede llevar ahora recipientes de hasta dos litros en su equipaje de mano y dejar también el portátil o la tablet dentro de la mochila.

Según el aeropuerto, esta tecnología permitirá ahorrar casi 16 millones de bolsas de plástico al año, además de reducir uno de los principales cuellos de botella en seguridad: los líquidos mal preparados, como publica The Guardian.

Qué aeropuertos lo aplican y cuáles no

Aquí está la clave y las "malas" noticias. La nueva norma solo se aplica a los vuelos que salen de Heathrow. Si vuelas desde allí, puedes olvidarte del límite de 100 ml. Pero si regresas desde otro país o incluso desde otro aeropuerto británico, es muy probable que la restricción siga vigente.

Otros aeropuertos del Reino Unido como Birmingham, Bristol, Gatwick o Edimburgo ya han instalado —o están instalando— escáneres similares. Sin embargo, la situación es desigual. Algunos, como London City, Luton o Teesside, cuentan con la nueva tecnología, pero siguen aplicando el límite de 100 ml a la espera de la aprobación regulatoria definitiva de sus sistemas.

El resultado es un mapa confuso para el viajero. El propio Ministerio de Transporte británico llegó a recomendar el verano pasado que los pasajeros asumieran siempre que el límite seguía en vigor, ante la falta de una implantación homogénea.

Qué hacer como viajero para curarte en salud

Aun pudiendo disfrutar de esos dos litros, no hay garantía de que puedas volver con esos líquidos en el equipaje de mano si tu aeropuerto de regreso no ha eliminado la restricción. Los expertos en viajes recomiendan comprobar siempre las normas del aeropuerto de salida, especialmente en vuelos internacionales. Y en caso de duda, ya sabes, seguir como hasta ahora en espera de generalización y homogeneización.

El calendario ha sido accidentado y se ha ido retrasando. La fecha límite inicial para que los grandes aeropuertos británicos adoptaran los nuevos escáneres era diciembre de 2022. Tras la pandemia, se aplazó a junio de 2024. Incluso entonces, el Gobierno dio marcha atrás temporalmente y ordenó restablecer el límite de 100 ml en aeropuertos que ya lo habían eliminado, una decisión que también replicó la Unión Europea.

La normativa de AENA sobre líquidos

La normativa de AENA sobre líquidos en aeropuertos españoles sigue las reglas europeas (Reglamento UE 300/2008 y directrices de la Comisión Europea) y mantiene la regla 100 ml en 2026, aunque con transición hacia escáneres 3D que podrían relajarla pronto, como pasa en Heathrow.

AENA indica un máximo de 100 ml por envase individual (incluye líquidos, aerosoles, geles, pastas, cremas, lociones, espumas, perfumes, desodorantes en spray, pasta de dientes, gel hidroalcohólico, etc.).

Todos los envases deben caber en una única bolsa transparente de plástico con cierre zip de 1 litro de capacidad máxima (aprox. 20x20 cm). Y no olvides de mostrar la bolsa separada del resto del equipaje en el control de seguridad. Solo una bolsa por pasajero.

AENA tiene excepciones necesarias: medicamentos líquidos, dieta especial o comida infantil, con cantidades necesarias para el viaje sin límite de 100 ml, aunque debes llevar receta médica, certificado o prueba de necesidad; y líquidos del duty-free comprados tras el control.