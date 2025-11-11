Diego Fernández, ingeniero químico, anima a dejar de poner suavizante en la lavadora: "Disminuye la transpirabilidad de la ropa"

Al introducir sábanas o toallas en la lavadora es habitual recurrir al suavizante. Sin embargo, el ingeniero químico Diego Fernández, conocido en las redes sociales como @quimicosparahogar, ha publicado un vídeo en Instagram animando a dejar de poner suavizante al lavar.

El experto ha explicado que entre las principales utilidades del suavizante se encuentran "evitar carga la estática, reducir las arrugas, agregar aroma y hacer que los materiales se sientan más suaves".

Todo ello, según Fernández, se consigue "cubriendo las telas con una delgada película lubricante". Sin embargo, ello provoca varios problemas. El ingeniero químico ha alertado de que "ese recubrimiento reduce la capacidad de absorción de las telas hasta en un 80%, haciendo que, por ejemplo, tus toallas no cumplan correctamente con su función, que es la de absorber el agua y la humedad". Lo mismo ocurre también con la ropa deportiva.

Otro de los motivos por lo que no se debería utilizar suavizante es que el producto "disminuye la transpirabilidad de la ropa al bloquear los espacios entre las fibras, lo que hace que en los días cálidos te sientas como envuelto en papel celofán".

Además, Diego Fernández ha advertido de que el suavizante puede ser contraproducente desde el punto de vista de la limpieza, ya que "puede hacer que las manchas en la ropa se vuelvan mucho más difíciles de quitar".

Averías en las lavadoras

Por otro lado, el ingeniero químico ha relacionado la utilización de suavizantes con averías en las lavadoras señalando que "el uso de suavizantes es frecuentemente responsable de daños en lavadoras debido a la acumulación de cera".

Finalmente, el experto ha asegurado que "muchos suavizantes contienen sustancias que son disruptores endocrinos que pueden causar daños en tu salud y en la de tu familia".

Respecto a cómo sustituir a los suavizantes, Fernández ha indicado que se puede evitar el uso del producto "con tan solo disminuir la cantidad de detergente que usas o cambiándote a un detergente de mejor calidad que no deje residuos en la ropa. También puedes optar por usar vinagre de limpieza o vinagre industrial en el enjuague como reemplazo del suavizante".