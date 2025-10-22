Compara lo que cuesta lavar la ropa en la lavadora y en la lavandería y concluye: "En total, unos 172 euros al año"

La pregunta está en el aire. Ante los incrementos experimentados a lo largo de los últimos años en las factura de la electricidad y del agua, hay quienes se cuestionan si es más barato lavar la ropa en casa o en la lavandería.

Y la respuesta es que pese a ese encarecimiento en los suministros domésticos, lavar la ropa en la lavadora de casa continúa siendo más económico (y probablemente más cómodo) que recurrir a la lavandería.

En concreto, la cuenta de la compañía Suop Mobile en la red social Facebook ha publicado un vídeo en el que hacen cuentas sobre qué opción conviene más desde el punto de vista económico.

Y la victoria de la lavadora es aplastante. Hacer la colada en la lavandería (sin hacer uso de la secadora) acaba siendo, en cómputo anual, seis veces más caro que lavar la ropa en la vivienda.

En el caso de la lavadora, desde Suop Mobile detallan que "para cuatro lavados semanales en una lavadora estándar te estarías gastando unos 68 euros entre luz y agua al año". A esa cifra habría que añadirle "unos 104 euros en detergente", lo que supone "en total, unos 172 euros al año" por lavar la ropa en la lavadora.

En cambio, "en una lavandería, el lavado está a unos cinco euros", precisan desde la mencionada empresa. Ello significa que si se hacen cuatro lavados semanales, el gasto asciende a 20 euros. Teniendo en cuenta que un año tiene 52 semanas, la suma total de lavar la ropa en la lavandería durante un año completo asciende a 1.040 euros.

La comparativa es clara, hacer la colada en la lavadora cuesta unos 172 euros al año, mientras que hacerlo en la lavandería cuesta aproximadamente 1.040 euros anuales. Por lo tanto, si no te sobra el dinero, ya sabes dónde hacer tu próximo lavado.