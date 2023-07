Diez meses esperando el ingreso del Bono Alquiler en Madrid: la situación crítica de 11.000 jóvenes

El 5 de octubre de 2021, Pedro Sánchez anunció la creación de un bono joven al alquiler de 250 euros mensuales para personas de entre 18 y 35 años. Los beneficiarios que podían solicitar esta ayuda tenían que tener obligatoriamente un contrato de trabajo y sus ingresos anuales no podían superar los 23.725 euros anuales. Además, el precio máximo estipulado para los alquileres de pisos completos era de 600 euros -ampliable a 900 dependiendo de la autonomía-, y 300 euros para el alquiler de habitaciones individuales -ampliable a 450-.

El 18 de enero de 2022 se aprobó esta medida en el Consejo de Ministros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Y, unos meses después, las comunidades comenzaron a abrir las solicitudes. Una de las primeras en hacerlo fue Cataluña, el 1 de junio de 2022. Le siguieron otras como Asturias (1 de julio), La Rioja (22 de julio), Murcia (25 de julio), Cantabria (1 de agosto), Islas Canarias (2 de agosto), Ceuta (18 de agosto) o Melilla (31 de agosto).

Pero en la Comunidad de Madrid el plazo no se abrió hasta el 21 de septiembre de 2022. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Más de un año y medio después de que el gobierno de coalición aprobase el Real Decreto 42/2022 que regula este bono para los jóvenes, el dinero sigue sin llegar a los beneficiarios.

De hecho, no ha sido hasta finales de junio de este 2023 cuando han comenzado los primeros pagos. Sin embargo, como en la lotería, solo algunos han tenido suerte y han visto el dinero ingresado en su cuenta bancaria. Y estas demoras en los pagos les están provocando graves perjuicios, tanto es así que algunos ya se han visto obligados a volver a casa de sus padres.

Primeros pagos: ¿por orden cronológico?



Según las informaciones que maneja la plataforma 'Afectadxs Bono Alquiler Joven Madrid', el 15 de junio comenzaron a cambiar los estados de los bonos en la carpeta ciudadana de la web de la Comunidad de Madrid. Y los primeros pagos comenzaron a llegar a partir del 26 de ese mismo mes. Sin embargo, "el porcentaje de personas que han cobrado es muy bajo, no llegará ni al 10%", afirma Ana López, portavoz de la plataforma.

El HuffPost se ha puesto en contacto con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que asegura que "las ayudas del Bono de Alquiler Joven sí se están pagando". Aclaran que "no hay ningún retraso y los pagos están siguiendo su curso administrativo". Sin embargo, no dan una cifra de cuántos ingresos se han hecho ya.

"El Real Decreto del Ministerio que regula esta ayuda no establece un plazo legal para el abono de las cantidades, sino para informar al solicitante de si se le va a conceder la ayuda o no, que es de seis meses, y la Comunidad de Madrid lo está cumpliendo", asegura la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

No obstante, Jessica, una de las afectadas por los retrasos en los pagos denuncia que "somos once mil beneficiarios y solamente han cobrado la ayuda unas 200 personas, pero no están siguiendo el orden cronológico que se establece en las bases de la convocatoria". Además, su mayor miedo es que "una vez se acabe el dinero, ya no nos van a pagar". Noelia, otra afectada, también resalta que "han hecho algunos pagos, pero no sabemos qué orden están siguiendo porque han pagado a gente de todos los listados".

"Han hecho algunos pagos, pero no sabemos qué orden están siguiendo" Noelia Domínguez, afectada por las demoras en los pagos.

No tienen datos oficiales de cuántas personas han recibido ya el pago porque aseguran que desde la Comunidad nadie les da respuestas, pero han hecho los cálculos atendiendo a las encuestas que hacen en su grupo de Telegram, en el que hay más de mil participantes. Lo única respuesta que les ha dado la administración es que "hay muchos expedientes que revisar y se está intentando hacer de la manera más rápida posible", según explica López. Pero no están de acuerdo porque los primeros listados se publicaron en el BOCM el 24 de enero de 2023.

"Creemos que todo esto que está ocurriendo es pura política", destaca López, quien argumenta que las alarmas se encendieron a finales de mayo cuando, de cara a las elecciones autonómicas del 28-M, apareció un aviso en la página web de la Comunidad. En él se especificaba que a partir de junio comenzarían los pagos del bono alquiler pero, "cuando pasaron las elecciones el aviso desapareció sospechosamente y eso hizo que nor alarmáramos porque ninguno estábamos cobrándolo".

"Creemos que todo esto que está ocurriendo es pura política" Ana López, portavoz de la plataforma 'Afectadxs Bono Alquiler Joven Madrid'

"Necesitamos información, que nos digan algo porque uno se ve en el agobio de estar esperando tanto tiempo", se lamenta Jossy, otra afectada, quien no ve "lógico que casi haya pasado un año de la presentación de la solicitud del bono y no nos hayan dado nada". En la misma situación está Noelia, que comenta que "lo que más nos duele es el silencio administrativo, te dicen que será pronto pero al final te desesperas".

Sin embargo, desde la plataforma creen que la presión que están haciendo estos últimos meses ha tenido algo de efecto, ya que algunos han comenzado a cobrar. Jossy también opina que "cuando nos ponemos a meter presión a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, justo pagan a unos cuantos... pero el resto seguimos esperando". "No obstante, el porcentaje de personas que ya lo han recibido sigue siendo bajísimo", apuntala López.

De vuelta a casa de los padres

Jessica Calvente es una de las afectadas por los retrasos en el pago del bono alquiler. Aunque fue una de las primeras solicitantes en septiembre y todos los meses adjunta religiosamente el justificante de pago en la plataforma habilitada para tal efecto, todavía no ha recibido ni un solo euro. "Es una ayuda que necesitamos y no porque queramos, sino porque no nos queda más remedio", asegura.

"Es una ayuda que necesitamos y no porque queramos, sino porque no nos queda más remedio" Jessica Calvente, afectada por las demoras en los pagos.

Tendría que haber recibido ya los 3.000 euros correspondientes al año 2022 y los 1.500 de la primera mita del 2023. Pero todavía nada. "A casi ninguno de los que hemos solicitado la ayuda nos ha llegado", lamenta.

Su situación es algo particular, ya que su empresa está a punto de hacer un ERE entre la plantilla. "Mi habitación cuesta 280 euros y destino casi el 30% de mis ingresos a pagarlo, pero si me quedo sin trabajo a lo mejor tengo que volver a Málaga a casa de mis padres", comenta. Y añade que, si después de dejar su piso de alquiler e instalarse de nuevo en su ciudad natal consigue un nuevo trabajo en Madrid, sería "imposible volver a encontrar un piso que me cueste 280 euros la habitación".

Ante el mismo abismo se encuentra Mila Abellán, que paga 420 euros por una habitación en Vallecas con un sueldo de apenas 700 euros. "Si este mes no me abonan el bono alquiler, tendría que volverme a casa de mis padres, a un pueblo de Murcia", explica. Los bajos sueldos de los trabajos eventuales, los elevados precios del alquiler y la demora en el pago de la ayuda le han llevado a una situación sin salida.

"Nos deben más de cuatro mil euros y si nos lo fueran dando mes a mes podríamos ir gestionándolo y viviendo medio en condiciones", asegura. Pero ya ha perdido la esperanza de que esto suceda pronto: "Es una situación insosteninble y conozco más casos como el mío".

Noelia Domínguez también espera el cobro del bono alquiler como agua de mayo. "Estoy trabajando, pagando 800 euros por un estudio de 40 metros cuadrados, destino más del 70% de mi salario a la casa, y contaba con esta ayuda pero no llega", expone.

"Llevamos más de un año esperando este dinero y es imposible seguir así porque ves que no llegas a fin de mes", asevera. Y añade que la opción de volver a casa de sus padres está sobre la mesa: "Si no recibo el bono alquiler me lo planteo, porque no puedo seguir destinando tanto dinero a la casa, así no se puede vivir".

"Es imposible seguir así porque ves que no llegas a fin de mes" Noelia Domínguez, afectada por las demoras en los pagos.

Confiesa que "a Madrid venimos jóvenes de todas las comunidades y parece que somos los grandes olvidados". Para ella es muy frustrante esta situación porque "es súper difícil llegar a fin de mes siendo joven en esta comunidad".

Movilizaciones para hacerse oír



Más de mil jóvenes de los once mil afectados se han unido ya para hacerse oír. Bajo el nombre 'Afectadxs Bono Alquiler Joven Madrid' (@SinBonoJovenCAM en Twitter y @sinbonojovencam en Instagram) luchan para que la Administración les ingrese la ayuda cuanto antes. La plataforma surgió hace tan solo un par de meses: "Al principio éramos solo 40 personas en el grupo de Telegram, pero a día de hoy hay más de mil participantes", explica su portavoz, Ana López.

"La comunidad de Madrid no da ninguna información, cada vez que preguntamos al 012 o a la Oficina de Vivienda nos dan una respuesta diferente", explica Jessica. Solo piden ser escuchados: "La situación es bastante desesperante, no tanto que no nos paguen, sino también la desinformación" y añade que la Comunidad de Madrid está informando solo a determinados medios de que se están realizando los pagos, "pero no dicen a cuánta gente".

"La situación es bastante desesperante, no tanto que no nos paguen, sino también la desinformación" Ana López, portavoz de la plataforma 'Afectadxs Bono Alquiler Joven Madrid'

López asegura que no cejarán en el empeño: "Hemos salido en medios de comunicación, hemos creado cuentas en redes sociales, seguimos en contacto con personas que pueden darnos voz para que se conozca nuestra situación... Y por supuesto, no pararemos hasta conseguirlo". Su próxima acción será una manifestación.

"Es necesario que nos escuchen y que ya de una vez hagan las cosas bien", concluye Jossy, madre de dos niñas que aún espera que le llegue pronto el ingreso del bono alquiler para poder salir adelante.