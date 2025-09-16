Dos bomberos heridos graves al extinguir un incendio en un restaurante de Chamberí (Madrid)

18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior.

Dos bomberos han resultado heridos graves y otros cuatro han tenido que ser atendidos tras intentar sofocar un incendio en una cocina de un restaurante en el distrito madrileño de Chamberí.

Según informa Emergencias Madrid, el fuego, iniciado en la cocina de un restaurante de comida ecuatoriana llamado El Ñaño situado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos, ha provocado una gran cantidad de humo y calorías en el interior del local.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han extinguido el incendio, mientras que sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a seis bomberos, dos de ellos en estado grave.