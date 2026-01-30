Dos esquiadores mueren arrollados por un alud en el Pirineo aragonés

Un joven de 25 años de Zaragoza y otro de Guadalajara de 22 han fallecido este jueves tras ser arrollados por un alud de nieve mientras practicaban el esquí y el snowboard junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés, en el término municipal pirenaico de Benasque (Huesca).

La muerte del joven de Guadalajara, que estaba siendo atendido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha sido confirmada por el Gobierno de Aragón.

La voz de alerta fue dada por los compañeros de los dos jóvenes arrastrados por la nieve sobre las 12,40 horas a través de una llamada al servicio de emergencias del 112 para informar de lo ocurrido, en un punto cercano a la estación invernal de Cerler, según informa la Guardia Civil.

Los especialistas de los grupos de rescate de la Guardia Civil de Benasque y de otras zonas del Pirineo desplazados a la zona junto a un perro especializado en la búsqueda de cuerpos localizaron rápidamente al joven de Guadalajara con signos de una hipotermia grave.

Tras aplicarle los especialistas de emergencias del 061 el protocolo de hiportemia, el joven fue trasladado en el helicóptero del Cuerpo hasta Benasque, donde fue transferido a otro medicalizado del 112 para su inmediata evacuación al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde finalmente ha fallecido.

Sobre las 14.00 horas, el perro guía del Greim de Benasque facilitó la localización del segundo esquiador, que fue evacuado al aparcamiento de la estación de Cerler para ser atendido por los servicios médicos.

Según las fuentes citadas, desde el momento de su rescate al joven de Zaragoza le fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente se certificó su fallecimiento, por lo que fue trasladado a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro ha apelado desde Benasque a la prudencia, y a revisar las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.

Aludes con víctimas en el Pirineo

Este alud es el quinto que se registra este invierno en el Pirineo aragonés, con siete víctimas registradas desde que se produjo, el 29 de diciembre pasado, una avalancha en el entorno del Balneario de Panticosa que provocó la muerte de tres esquiadores de travesía, los aragoneses Jorge García-Dihinx (55 años), su pareja Natalia Román (36), y el vasco Eneko Arrastua (48), los tres expertos en esta especialidad.