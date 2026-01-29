Pocas veces va a ser tan contundente Iñaki López como lo ha sido con Ayuso por "contraprogramar" la misa funeral de Huelva

El periodista y presentador del programa vespertino, Más Vale Tarde, Iñaki López, siempre se ha mostrado muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero esta vez ha sido muy contundente después de que contraprogramara la misa funeral en Huelva en homenaje a los 45 fallecidos en los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba).

Una hora después de su inicio, la catedral de La Almudena (Madrid) también se ha celebrado una misa funeral por las víctimas y afectados. Tal y como ha recogido el programa de TVE, Malas Lenguas, Ayuso ha sido acogida ante gritos de "¡asesina!". Ayuso reclamó su propia misa "en nombre de todos los españoles" y la lluvia de críticas ha sido instantánea.

López no se ha cortado ni un pelo: "Ante la evidente falta de protagonismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso no ha tenido mejor idea que "contraprogramar" este funeral en Huelva. El suyo, eso sí, con tres obispos, todos los que hay en Madrid, eso sí, con menos autoridades, porque Feijóo ha decidido bajarse a Huelva"

El recordatorio que a Ayuso le va a escocer

Por otro lado, Cristina Pardo, copresentadora del programa, añadía: "Resulta sorprendente que Díaz Ayuso se vuelque con las víctimas del accidente de tren y, en cambio, se dirija siempre de forma despectiva con los familiares de los muertos en las residencias de ancianos durante la pandemia".

Ahí ha sido justo cuando Iñaki López ha rematado su intervención dándole un contundente recordatorio: "Ayuso monta un funeral para las 45 víctimas de Adamuz, pero no monta un funeral para las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza".

En Huelva, dolor y recuerdo

En el funeral de Huelva han acudido más de 300 familiares de las víctimas de los accidentes ferroviarios. Entre ellos, Liliana Sáenz, hija de Natividad, una de las personas fallecidas.

Ha emocionado a todos los presentes con un discurso lleno de dolor "en el único funeral que cabría en esta despedida". Entre críticas autoridades, recuerdos de las víctimas y agradecimiento y admiración al pueblo de Adamuz.

"Ellos eran eso que ya nunca serán porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran una parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos damos cuenta", ha pronunciado durante su discurso.