Se va de la boda de su hermana por mentirle sobre que no podía llevar a su hijo: el motivo que le da es un ejemplo de lo que no hay que hacer

Eva Cavero y Óscar Sáenz están triunfando en las redes sociales gracias al "pódcast sin famosos, solo una pareja real hablando de la vida real", al que han llamado Terapia de parejas (@terapiadeparejaspodcast). En ella han leído un relato de un seguidor les ha dejado alucinados.

El protagonista es un hombre que acudió a la boda de su hermana. No acudió con su hijo (es decir, el SOBRINO de la novia) porque, en teoría, prohibían la presencia de los niños. Al descubrir que le había mentido, se fue de la boda.

"Me fui de la boda de mi hermana porque me mintió sobre mi hijo, mi hermana se casaba ayer y yo estaba realmente feliz por ella. Me pidió ayuda con la boda y me dijo que sería una boda sin niñas, así que organicé todo para dejar a mi hijo con mi mejor amiga. No pregunté nada, lo entendí y punto", ha expresado al principio del relato.

Y al llegar a la boda, sorpresa

Al llegar a la celebración se sorprendió muchísimo al ver un mínimo de 15 niños en la propia boda, después de que su hermana le dijera que no contarían con ellos. Y su hijo (sí, el sobrino de la novia), en casa, sin poder ir a la boda de su tía.

"Me quedo congelado, pero no quiero montar una escena, espero a que mi hermana venga y le pregunto qué está pasando. Y ahí me suelta algo que me destrozó: mi hijo de 12 años fue el único excluido porque 'llamaría demasiado la atención'... Ya que le falta una pierna", ha relatado, dejando a la propia pareja que leía la historia completamente alucinada.

"Según ella, desviaría el foco de la ceremonia y de las fotos, no era por comportamiento ni por logística, era porque no quería que su discapacidad rompiera la estética... Sentí TANTA rabia y tristeza que me fui antes de perder el control", ha proseguido.

Lo que dijo la novia al no ver a su hermano

Al volver a casa, se quedó con su hijo y pasó el día con él "porque era lo único que me mantenía en pie, soy padre soltero desde que falleció mi mujer". Aun así, ha recordado que lo peor vino justo después, porque mientras intentaba calmarse, el teléfono móvil no paraba de sonar debido a las llamas y mensajes.

"Gente de la boda diciéndome que cómo se me ocurría irme, que mi hermana está llorando, que le arruiné el día y que no podía hacerle eso. Y ahora yo me pregunto, ¿de verdad fui yo el que arruinó algo?", ha rematado.

La pareja que leía el relato se han quedado completamente alucinados y lo han descrito como algo "muy triste, tantos giros locos que no me lo puedo creer".