Muere uno de los dos montañeros atrapados por un alud en Benasque (Huesca)

Uno de los dos montañeros que habían quedado atrapados por un alud en el circo de Cipollés, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha fallecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil este jueves.

El otro montañero afectado por el alud ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El aviso a la central del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Huesca se ha recibido en torno a las 12:39 horas por parte de dos integrantes de un grupo de cuatro personas, que alertaron de que sus compañeros habían quedado sepultados por la avalancha, tras lo que se activó al GREIM junto a efectivos de otros grupos hasta un total de ocho agentes.

El alud, según las primeras informaciones aportadas por el Gobierno de Aragón, se produjo en una zona situada fuera del dominio esquiable. A los dos esquiadores se les aplicó el protocolo de hipotermia, ya que apenas presentaban signos vitales.

En el operativo han participado también guías caninos del grupo de Montaña de la Guardia Civil.

Debido al mal estado de las carreteras pirenaicas, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez, que tenía previsto desplazarse hasta el lugar del accidente ha optado por seguir el operativo desde la sala del 112 en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Este miércoles, el Gobierno de Aragón había hecho un llamamiento a la máxima precaución ante el peligro de aludes y desaconsejó expresamente la práctica de esquí fuera de pista y de esquí de montaña debido a que el riesgo es muy alto y puede producirse incluso con sobrecargas de baja intensidad.

Desde el pasado 29 de diciembre, cinco personas han fallecido en Aragón como consecuencia de aludes.