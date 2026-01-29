Joseph Oughourlian, en el Foro Económico Internacional y el Caribe 2026: "Debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, cueste lo que cueste"

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha enfatizado este jueves en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 la necesidad de "defender el pensamiento crítico y la verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste" desde "la educación de calidad y la información independiente y veraz".

El Grupo PRISA, a través de World in Progress (WIP), ha colaborado con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en la organización de este foro, celebrado este miércoles y jueves, en la ciudad de Panamá, con la presencia de siete jefes de Estado, responsables políticos, líderes empresariales, organismos multilaterales y referentes del pensamiento global. La necesidad de una mayor integración regional ha atravesado todo el congreso.

"Hay gente interesada en sembrar la mentira para tergiversar elecciones, justificar la violencia y sostener dictaduras", ha señalado Oughourlian. Para “luchar por la democracia”, la sociedad debe formarse e informarse, según apuntó, y para ello hay que ocuparse de la educación.

"Como dijo el presidente de Bolivia, ‘sin educación no se consigue nada". Son alarmantes los datos de la Unesco y PISA: el 55% de los estudiantes de América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura, en comparación con el 26% de los alumnos de la OCDE, la organización que reúne a 38 economías avanzadas. "Si estos niños no alcanzan las competencias mínimas de lectura podrán ser engañados, coaccionados y manipulados", ha advertido el presidente de PRISA.

Es en este contexto es donde alcanza una mayor relevancia la conjunción de la educación de calidad y la información veraz. "Nosotros estamos haciendo nuestra parte. En Santillana estamos trabajando sin un gramo de complacencia. Nuestros sistemas tienen en cuenta la revolución tecnológica, las habilidades del presente y del futuro y la alfabetización digital que exigen los tiempos, y llegamos ya a 30 millones de alumnos en toda la región. Y PRISA Media, en América casi 600 periodistas nuestros y seguimos creciendo porque les voy a recordar una obviedad: los medios independientes informan, investigan, contextualizan y distinguen la verdad de la mentira, los hechos de las versiones interesadas", ha afirmado.

Además de su intervención, el foro ha contado con la participación del vicepresidente de PRISA, Fernando Carrillo, en la mesa Democracias Bajo Presión: Reimaginando el Futuro de las Democracias en América Latina y el Caribe. También estuvieron presentes tres de los miembros del Consejo Asesor de WIP: Julissa Reynoso, Josep Borrell y Juan Manuel Santos. También ha intervenido el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, quien ha entrevistado al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

En total han participado siete jefes de Estado, un presidente electo, ministros de Economía y Finanzas de diferentes países y más de 2.500 empresarios. La necesidad de una mayor cohesión regional y de unir esfuerzos por tener una voz propia que abogue por la paz y el bienestar en un mundo cada vez más convulso han centrado las intervenciones de la mayoría de los participantes. World in Progress reafirma con su presencia en este foro su compromiso para facilitar espacios de diálogo y reflexión que contribuyan a la construcción de un futuro más sostenible y justo.