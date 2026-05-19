Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos bebés, en un tiroteo en El Ejido

Una patrulla de la Guardia Civil frente a una casa en una pedanía de El Ejido (Almería).

Noche de enorme tensión en Almería tras un violento tiroteo registrado en el municipio de El Ejido que ha dejado al menos dos personas muertas y otras cuatro heridas graves, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE, los primeros avisos llegaron alrededor de las 23:15 horas de este lunes desde la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), además de varios equipos sanitarios que atendieron a las víctimas heridas por arma de fuego.

Un hombre detenido

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor de los disparos sería un hombre que ha estado escapado desde entonces y hasta las siete de esta mañana, aproximadamente. Europa Press sostiene que el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local.

Las mismas fuentes señalan además que es familiar de al menos parte de las personas tiroteadas, aunque por el momento no han trascendido oficialmente más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la identidad de las víctimas. No obstante, la Cadena SER sostiene que los muertos son el padre y la madre del autor de los disparos. Los menores afectados podrían ser sus hijos.

El amplio despliegue policial se mantuvo durante toda la madrugada en la zona, mientras los agentes trataban de localizar al presunto tirador. Pese a ello, la situación ha estado calmada en la localidad.

Dos menores, entre los heridos graves

Entre los cuatro heridos de gravedad figuran dos menores de edad, un dato que ha elevado todavía más la conmoción en la zona. El diario La Voz de Almería señalan que una de las víctimas es un bebé de siete meses que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas en estado muy grave, después de que fuera alcanzado por dos disparos. Asimismo, se encontraría herido de gravedad otro bebé de 18 meses tras el tiroteo, quien está también en la UCI.

Según las mismas fuentes, en la reyerta también habría resultado herida la madre de los dos menores de edad, que está ingresada en el Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, indica el mismo medio.

La investigación continúa abierta.