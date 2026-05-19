Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos bebés, en un tiroteo en El Ejido
Sociedad
Sociedad

Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos bebés, en un tiroteo en El Ejido

La Guardia Civil ha logrado detener al autor del crimen, tras varias horas fugado. Se trata de un varón que había matado a su padre y a su madre. Los menores heridos podrían ser sus hijos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una patrulla de la Guardia Civil frente a una casa en una pedanía de El Ejido (Almería).EFE

Noche de enorme tensión en Almería tras un violento tiroteo registrado en el municipio de El Ejido que ha dejado al menos dos personas muertas y otras cuatro heridas graves, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE, los primeros avisos llegaron alrededor de las 23:15 horas de este lunes desde la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), además de varios equipos sanitarios que atendieron a las víctimas heridas por arma de fuego.

Un hombre detenido

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor de los disparos sería un hombre que ha estado escapado desde entonces y hasta las siete de esta mañana, aproximadamente. Europa Press sostiene que el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local.

Las mismas fuentes señalan además que es familiar de al menos parte de las personas tiroteadas, aunque por el momento no han trascendido oficialmente más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la identidad de las víctimas. No obstante, la Cadena SER sostiene que los muertos son el padre y la madre del autor de los disparos. Los menores afectados podrían ser sus hijos. 

El amplio despliegue policial se mantuvo durante toda la madrugada en la zona, mientras los agentes trataban de localizar al presunto tirador. Pese a ello, la situación ha estado calmada en la localidad. 

Dos menores, entre los heridos graves

Entre los cuatro heridos de gravedad figuran dos menores de edad, un dato que ha elevado todavía más la conmoción en la zona. El diario La Voz de Almería señalan que una de las víctimas es un bebé de siete meses que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas en estado muy grave, después de que fuera alcanzado por dos disparos. Asimismo, se encontraría herido de gravedad otro bebé de 18 meses tras el tiroteo, quien está también en la UCI.

Según las mismas fuentes, en la reyerta también habría resultado herida la madre de los dos menores de edad, que está ingresada en el Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, indica el mismo medio. 

La investigación continúa abierta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos