Más de un millón de personas están alucinando con el vídeo de cómo una persona ciega coge el Metro de Madrid
El vídeo de @portalentojoven está arrasando.
La cuenta de TikTok @portalentojoven ha compartido un vídeo de cómo un joven invidente se orienta por la calle hasta llegar al Metro de Madrid para cogerlo al ir a trabajar y está causando sensación.
El joven se dirige a la estación de metro de Moncloa y, para encontrar la puerta al suburbano madrileño, se orienta con el suelo podotáctil, por el que va avanzando con el uso del bastón.
"Venimos y comprobamos que efectivamente la cinta va hacia abajo y luego pues podemos ir bajando nosotros. Encontramos este suelo podotáctil que nos indica que ya es el final de la escalera", prosigue diciendo, antes de seguir un carril que hay en el suelo para orientarse.
"Es importante que la gente no ponga cosas encima porque si no nos perdemos o nos desubicamos. Aquí, por ejemplo, este cuadrado nos indica que podemos ir o bien hacia la derecha o bien recto porque vamos al Metro", detalla.
Una vez dentro del Metro
Después pasa por los tornos y aclara que en ese momento y una vez dentro "el reto está en volver a encontrar el carril". Una vez localizado, usa una aplicación que se llama Metro Ciego, que es "como un Google Maps descrito por ciegos para ciegos".
"La línea 6 y vamos a poner, por ejemplo, destino Ciudad universitaria y podemos decidir ir. Seguimos este carril y ya vamos en dirección al andén", asegura, mientras se desplaza por el camino marcado.
Además, cuando llega a las escaleras también cuenta algo que mucha gente desconoce: "Normalmente en la parte de abajo está en braille y aquí, por ejemplo, pone línea 6, Ciudad universitaria. Hay muchas veces que aquí pegan chicles, entonces, por favor, no pegáis chicles porque luego no puedo leer. Y además hay veces que el braille no lo ha puesto una persona ciega y está al revés".
Por ello, si está mal puesto o hay elementos pegados tienen que hacer maniobras: "Ya hemos llegado al andén siguiendo las indicaciones e igualmente nos avisa de que ya estamos en la vía. Ahora solo nos queda esperar al metro, que sabemos que además siempre vienen por la derecha así que es más fácil ubicarlo".