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Yolanda Ramos vuelve hablar así sobre su experiencia con Pedro Almodóvar
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Yolanda Ramos vuelve hablar así sobre su experiencia con Pedro Almodóvar

La cómica ha sido entrevistada en el programa de la Cadena Ser 'A las bravas'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Yolanda Ramos valora así a Pedro Almodóvar.
Yolanda Ramos valora así a Pedro Almodóvar.Getty Images

La actriz y cómica Yolanda Ramos ha sido preguntada por el cineasta Pedro Almodóvar durante la entrevista que ha concedido al podcast de la Cadena SER A las bravas, que conduce el también humorista Raúl Pérez.

"¿No es curioso que con Pedro Almodóvar hayas rodado Volver y justamente es lo que no has hecho con él? ¿No has vuelto con Pedro Almodóvar a rodar, no?", le ha cuestionado el presentador del espacio.

"Salgo dos minutos, además. Es que luego me dijo un amigo mío, no lo critiques, no seas idiota porque sales dos minutos. Digo, es verdad y además estoy agradecida porque en la promoción y todo salía mucho rato", ha comenzado respondiendo entre risas.

Ramos habló sobre su experiencia con Almodóvar: "Yo soy muy miedica en realidad. Cuando veo en un director algo que me da miedo, entonces luego soy muy vengativa. Me lo guardo años y con José Luis Moreno por ejemplo pasaron 25 años y él sí que tiene una manera de hacer que a mí me da miedo".

"Creo que ahora no lo criticaría, francamente, pero entonces me vino como un tsunami. A mí no me trato mal, quizá es que yo no me sabía el guion, empezando por ahí. Esto nunca lo he dicho, pero esto dice un poco de mí y de él, claro", ha añadido.

Ramos, además, ha subrayado que ese miedo era mucho más grande por su parte. "Por parte de él no se debe acordar ni cómo me llamo"; ha comentado la entrevistada.

La humorista también ha asegurado que tampoco ha sido la única en hablar mal de Almodóvar. "O sea que muy equivocada tampoco estoy, pero hoy en día pienso bueno, déjalo ya", ha rematado. 

Finalmente, ha hecho una reflexión: "No dije nada malo, pero es que a los que hacemos comedia como veamos una pequeña mala cara, aunque a lo mejor no sea por ti y sí por otra razón. La comedia necesita una temperatura y como vea una mínima cara chunga o algo...".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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